OndernemersAlert bij Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen

StAB (Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen) en de gemeente Arnhem hebben donderdag 13 oktober een bijeenkomst OndernemersAlert georganiseerd voor de ondernemers op diverse bedrijventerreinen: Rijnpark Arnhem, Het Broek, Nieuwe Haven & Kades, IJsseloord 1, Bakenhof, De Overmaat en Rijkerswoerd.

Circa 100 ondernemers waren naar Scalabor gekomen. Het centrale thema: hoe kunnen we voorkomen dat bedrijventerreinen worden blootgesteld aan allerlei vormen van (georganiseerde) criminaliteit, waarbij ondermijning op de loer ligt.

Het bedrijfsleven is misschien wel extra gevoelig voor die verwevenheid van boven- en onderwereld. De onderwereld heeft immers de faciliteiten van de bovenwereld nodig om activiteiten te ontplooien. Anton Jansen, manager Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland praatte de avond aan elkaar, de opening kwam van Hans-Robert van der Doe, voorzitter van StAB. Hij gaf na zijn inleidende verhaal de microfoon over aan burgemeester Ahmed Marcouch. De belangrijkste boodschap die de burgemeester meegaf was “Ondermijning is een sluipmoordenaar voor bedrijventerreinen. Laten we samen een vuist maken.”

Paul van der Weiden, adviseur Veiligheid bij Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, nam vervolgens met een presentatie KIEK UUT, Veilig Bedrijventerrein de aanwezigen mee aan de hand van beelden die in Arnhem waren geschoten. Hij vertelde wat je als ondernemer allemaal kunt zien, welke signalen kunnen duiden op georganiseerde misdaad, hoe de onderwereld gebruik kan maken van de bovenwereld en alle aanwezige faciliteiten.

Deze presentatie van PVO Oost-Nederland werd echt tastbaar door het verhaal van vastgoedeigenaar Roy Verheij, die schetste dat hij anno 2022 nog steeds de gevolgen ondervindt van de ontdekking van een drugslab in een van zijn panden. Een case uit Terborg uit 2017 die enorm veel indruk heeft gemaakt op bewoners, gemeente en direct betrokkenen.

Een paneldiscussie met als deelnemers Simone Roosenboom, Esther van Capellen (gemeente Arnhem), Alex te Dorsthorst (Omgevingsdienst Arnhem, project Theseus), Henk Westerhof (Wijkagent Het Broek) en Roy Verheij vormde het sluitstuk. OndernemersAlert vond plaats in het kader van de Week van de Veiligheid.

(Bron: Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland)

