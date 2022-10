SP roept op: Red de Arnhemse bakker

Arnhemmers hebben zwaar te lijden onder de gestegen prijzen. Niet alleen huishoudens, maar ook de Arnhemse ondernemers. Onder bakkers dreigt een golf aan faillissementen wanneer er niet wordt ingegrepen. Dit concludeert de Arnhemse SP na onderzoek onder bakkers, waarvan de resultaten zijn gebundeld in het rapport ‘Brodeloos – de bestaanszekerheid van Arnhemse bakkers in tijden van crisis’. De SP wil dat het college zo snel mogelijk actie onderneemt om lokale Arnhemse ondernemers te steunen.

Beperkte steunpakketten

De SP heeft samen met VVD en CDA een spoeddebat aangevraagd voor woensdag 19 oktober. “Kleine, lokale ondernemers worden niet geholpen, terwijl grote energiebedrijven die enorme winsten maken straks miljarden kunnen bijschrijven,” aldus Gerrie Elfrink, fractievoorzitter van de SP in Arnhem. “Ook is het steunpakket van het kabinet-Rutte bij lange na niet genoeg om de bakker om de hoek overeind te houden.”

Verdubbelde energiekosten

André Hilvers, samen met zijn zoons eigenaar van familiebedrijf Bakkerij Hilvers, kan dat bevestigen: “Onze energiekosten zijn de afgelopen twee jaar tweemaal verdubbeld. We betaalden twee jaar geleden €150.000 en inmiddels zitten we op meer dan €600.000.” Toch komt zijn bedrijf niet in aanmerking voor het steunpakket van de landelijke overheid. “Onze energiekosten zijn enorm gestegen, maar de regering heeft zo’n drempel opgeworpen dat we nog steeds niet in aanmerking komen voor hulp.”

Brodeloos

Door het publiceren van het rapport ‘ Brodeloos ‘ en het aanvragen van een spoeddebat, wil de SP het college bewegen om lokale ondernemers tegemoet te komen door middel van een noodfonds, waarmee maatwerk geleverd kan worden. Elfrink: “Volgens de wethouder klotst het geld in Arnhem tegen de plinten, dus het wordt hoog tijd dit te gebruiken om mensen te helpen.”

Reacties