Online leren kachel stoken met minder overlast

Door de hoge energieprijzen is de verkoop van houtkachels sterk gestegen en wordt er dit jaar meer overlast van houtrook in woonwijken verwacht. Door verkeerd stoken wordt vaak meer schadelijke rook geproduceerd dan nodig. Tijdens een workshop van de Gemeente Arnhem in samenwerking met Natuur en Milieu Gelderland, leren inwoners hoe ze kunnen stoken met zo min mogelijk overlast voor de buren.

Op donderdagavond 1 december kunnen de inwoners van Arnhem meedoen aan de online workshop ‘Kachel stoken met minder overlast’. De gratis workshop duurt van 19.30 -21.00 uur. Aanmelden kan op www.natuurenmilieugelderland.nl

Minder uitstoten

Hoe beperk je de rook- en geuroverlast voor je buren als je de openhaard of houtkachel gebruikt? Dat leren deelnemers op 1 december in de online workshop ‘Kachel stoken met minder overlast’.

In de workshop hoor je onder andere wat goed hout is, hoe je de kachel of openhaard goed aanmaakt, wanneer je wel en niet moet stoken en wat het aanbod is aan rookfilters en katalysators (die verminderen de uitstoot). Tijdens de workshop is er gelegenheid om vragen te stellen. Zelfs ervaren stokers zeggen veel van de workshop op te steken. En datzelfde geldt voor bijna alle deelnemers, ruim 85% van hen gaat de adviezen ook zeker toepassen.

Fijnstof

Bij houtstook komt rook vrij. Daar zitten helaas fijnstof en andere schadelijke stoffen in. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen hebben hier last van. De manier van stoken bepaalt hoeveel rook er vrijkomt en hoe schadelijk deze is voor de gezondheid.

We ademen allemaal het liefst schone lucht in. De beste oplossing is dan om geen hout te stoken. Maar door de stijgende energieprijzen neemt het gebruik van houtkachels en openhaarden sterk toe. Laten we samen de lucht in Arnhem zo schoon en gezond mogelijk houden. Wil je weten hoe je dat doet? Meld je aan voor deze workshop.

De gemeente Arnhem organiseert de workshop in samenwerking met Natuur en Milieu Gelderland. De workshop is onderdeel van het project Schone Lucht Arnhem. Meer informatie over dit project vind je op www.natuurenmilieugelderland.nl/schoneluchtarnhem.

