Ontdek de ambachten uit het Modekwartier tijdens OKTOBERVEST

De ondernemers van Modekwartier Arnhem trekken op zaterdag 3 oktober hun warmste vest aan en heten iedereen welkom in hun ateliers en winkels. Wat kun je verwachten tijdens deze vierde editie van het najaarsevenement OTOBERVEST?

AMBACHT! In het Modekwartier worden veel producten zelf gemaakt. De ondernemers geven je tijdens Oktobervest graag een kijkje achter de schermen. Dat is precies wat het Modekwartier uniek maakt; je kunt er niet alleen maar mooie producten kopen, maar je ontmoet ook de maker achter het product en ziet hem of haar aan het werk.

Ondernemers en bewoners laten ambacht zien

Nieuw dit jaar is de creatieve markt waar wijkbewoners van Klarendal en Sint Marten zelfgemaakte producten verkopen. Daarnaast is er een kleedjesmarkt voor de kinderen uit de wijk. Een mooie samenwerking van de Wasplaats en Winkeltje OOgst met de ondernemers uit het Modekwartier. AMBACHT is hier de verbindende factor.

Oktobervest vindt plaats op 3 oktober van 11.00 tot 17.00 uur in het Modekwartier. De creatieve markt start om 13.00 uur. Uiteraard houden wij als organisatie rekening met de Corona maatregelen.

Klarendal

Het Modekwartier in Klarendal is een unieke wijk in Arnhem. De ondernemers ontwerpen en verkopen hoogwaardige designproducten waaraan ze met liefde voor hun vak werken in hun atelier en winkel. De cafés en restaurants in het Modekwartier behoren tot de hotspots van Arnhem en omstreken.

