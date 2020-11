Energiebank regio Arnhem zoekt huishoudens en energiecoaches

Energiebank regio Arnhem ondersteunt minima in de Gelderse hoofdstad met advies en tips om bewuster en zuiniger met energie om te gaan en te besparen op de energierekening. De Energiebank regio Arnhem ondersteunt gezinnen in de vorm van een ‘gratis’ energiecoach. Onderzoek wijst uit dat de energielasten bij veel mensen een te groot deel van de maandelijkse uitgaven beslaan.

‘De besparing op energiegebruik kan bij veel huishoudens oplopen tot 10 tot 20% van het energieverbruik. Minder energie verbruiken leidt direct tot een besparing op de energierekening en dus de vaste lasten,’ aldus een energiecoach. ‘Veel mensen hebben een hoge energierekening. Dat is vaak helemaal niet nodig. Meestal is het een kwestie van niet weten, wel willen besparen, maar niet goed weten hoe.’

Huishoudens

Een Energiecoach begeleidt gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het beheersbaar maken van het energieverbruik en hun energienota. Belangstellenden die hun energierekening willen verlagen kunnen zich aanmelden via de site van Energiebank regio Arnhem: https://energiebankregioarnhem.nl/huishoudens/aanmelden/.

Wanneer het tot een afspraak komt, gaan huishouden en energiecoach samen kijken naar het huidige energieverbruik. Tegelijkertijd wordt gekeken naar de mogelijkheden dat verbruik te verlagen. De coach geeft tips en je krijgt ook enkele producten waarmee je direct kunt besparen. Na enkele bezoeken van de coach kun je zelf verder. Je woont dan nog net zo fijn maar met een lagere energierekening.

Steun Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

Energiebank regio Arnhem kan voor de periode 2021 tot 2023 aan de slag dankzij subsidie van de gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland. ‘Het doel is om honderden gemotiveerde Arnhemmers met een laag inkomen te helpen bewust met hun energieverbruik aan de slag te gaan en een forse besparing te realiseren.’ Energiebank regio Arnhem werkt met vrijwillige energiecoaches. De stichting is nog op zoek naar mensen die op deze wijze een bijdrage willen leveren aan een meer duurzame samenleving. De Energiebank regio Arnhem leidt de coaches zelf op. Aanmelden kan eveneens via de site: https://energiebankregioarnhem.nl/energiecoaches/aanmelden/.

