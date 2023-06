Ontluikend groen – (kinder) excursie Meinerswijk

Op zondag 25 juni is er (weer) een interessante excursie van het KinderWijkTeam i.s.m. de Scharrelkids van het IVN-Arnhem in Meinerswijk. Het thema is “ontluikend groen”. Wat bloeit er veel! Is dat zo?

Door de droogte en de warmte zijn diverse planten misschien al wel uitgebloeid!

Dit gaan we bekijken:

Waaruit bestaat een plant. Welke planten kun jij benoemen? Zijn er al uitgebloeide planten? Wat zien we de planten rondvliegen of zitten er ook insecten op. Hoe heten die insecten? Zijn er misschien ook vlinders te zien?

Wat bloeit er al veel. Waaruit bestaat een plant? Zijn er al uitgebloeide bloemen? Wat zien we bij de bloemen rondvliegen? Wat doen de insecten met de bloemen?

Graag nodigen we jullie “speurneuzen” tussen 6 en 14 jaar uit, maar ook je ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s.

Wanneer:

zondag 25 juni van 10:00 – 12:00

Wie: kinderen van 6 t/m 14 jaar, opa’s en oma’s vriendjes en vriendinnetjes en ouders zijn welkom!

Start: de parkeerplaats van de Pannenkoekboerderij de Steenen Camer.

Entree: gratis

Het wordt waarschijnlijk geweldig weer, maar misschien is het verstandig om waterdichte schoenen of laarzen aan te trekken.

Hier kun je je aanmelden!!

—

Stadsblokken Meinerswijk Arnhem / KondorWessels Projecten:

Als onderdeel van de ontwikkeling van Meinerswijk, dragen wij 126 hectare grond over aan de gemeente Arnhem. Alle Arnhemmers kunnen gebruik maken van dit fantastische natuurgebied midden in de stad. Om Arnhemmers kennis te laten maken met dit gebied, ondersteunen wij verschillende activiteiten. Zo ook de natuurexcursies van het KinderWijkTeam.

