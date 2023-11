Ontmoetingen tussen nieuwkomers en Arnhemmers

Maandagavond 20 november om 20.00 uur, ben je van harte welkom in De Stadskeuken (Beekstraat 40, Arnhem). Dit is de vijftiende ‘informatieavond’ van Buddy to Buddy Arnhem, de stichting die nieuwkomers koppelt aan Arnhemmers. Voor de gezelligheid, om elkaar vragen te kunnen stellen, om te zien hoe de ander leeft, om te ontdekken hoe de ander denkt…

Diners en cafés

Als je dit jaar nog buddy wordt, wacht je een verrassend einde van 2023. In no time leer je mensen van over de hele wereld kennen. Je krijgt uitnodigingen voor lekkere dineetjes, gezellige buddycafé’s georganiseerd door onze buddy’s tot en met 27 jaar, buddytalks voor intervisie (ook gewoon leuk) en je bepaalt daarnaast zelf met je buddy wat je leuk vindt om te doen. Van voetbal tot fietsen tot samen de hond uitlaten. Onze laatste buddyronde van het jaar start in december met een Matchingsdiner. Hier ontmoeten jullie elkaar.

Ontdekken

Waarom zou je buddy worden? Omdat jezelf zijn, niet perse iets hoeven doen maar wel je wereld openstellen meer dan genoeg is en enorm helpt om iemand te laten wortelen op een nieuwe plek en om nieuwe dingen over de ander en jezelf te ontdekken. Na drie maanden sluiten we het buddyprogramma weer af met een feest. En dan zit je er waarschijnlijk heel anders bij dan bij het eerste diner. Op www.buddytobuddy.nl/arnhem lees je meer, zie je foto’s en voel je de sfeer. Ook vind je hier het inschrijfformulier.

En op 20 november ontmoet je (oud)buddies zoals Mila & Najmaddin, Irene & Ibrahim en Hassan & David. Je kunt gewoon binnenlopen.

Check ook onze Insta!

