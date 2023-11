Wint Arnhem het NK Tegelwippen?

Op 16 november heeft Arnhem Klimaatbestendig tijdens het Klimaatcafé wat te vieren! In de afgelopen jaren zijn er namelijk meer dan een half miljoen tegels gewipt in Arnhem. De stad is hierdoor groener, mooier en leefbaarder geworden. Zowel de gemeente als inwoners hebben gewipt en vergroend.

Zo zijn er duizenden nieuwe (gevel)tuinen aangelegd, maar ook tientallen buurtuinen, perken en boomtuinen. ‘Op donderdagavond 16 november willen we dat – samen met jou – vieren. We maken dan ook bekend of Arnhem het NK Tegelwippen heeft gewonnen. Tijdens het Klimaatcafé en Tegelwipfeest worden verschillende vergroeningsprojecten gepresenteerd. Ook geven we jou tips en trucs om zelf aan de slag te gaan en krijgen stadsvergroeners een groen bedankje van wethouder Cathelijne Bouwkamp. Als afsluiting is er een borrel. Het belooft een gezellige en inspirerende avond te worden!’

Programma:

Wippen in je eigen tuin: Hoe ga je van grijs naar groen? Met hulp van de gratis Tegelophaalservice. Door Rosa Helldorfer. Zo organiseer je een succesvol buurtinitiatief: 100+ nieuwe geveltuinen in Sint Marten-Sonsbeek. Door Maria Mazarakis. Ondernemers en buurtbewoners voor een groene wijk: een aantrekkelijk groen woon- en winkelgebied in Klarendal. Door Annet Veerbeek. Wijkgroepen gaan voor sociaal groen: Rietgrachtpark en Rietgrachtstraat. Door Willem Jakobs. Bewonersinitiatieven op gemeentegrond: Straatinitatief Glenn Millerstraat – Rijkerswoerd. Door Renée de Ruijter. Buurtinitiatief uitgevoerd door gemeente Arnhem: Nieuw groen in het Arnhemse Broek. Door Anne Luijten.

Donderdag 16 november 20.00 – 21.00 uur programma

Inloop vanaf 19.30 uur, borrel aansluitend aan programma

NiCo (Nieuwe Coehoorn)

Coehoornstraat 17 Arnhem

Platform Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers over hoe we de stad samen meer klimaatbestendig kunnen maken. Het platform bestaat uit de volgende organisaties: Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Le Far West landschapsarchitectuur, Natuurcentrum Arnhem, Netwerk Groen Arnhem, ROETEplannen, Make a Change, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland.

www.arnhemklimaatbestendig.nl

