Op afstand samen in het Coehoornpark

In het Coehoorn Park zijn de afgelopen weken voorzichtig de deuren geopend voor kleine initiatieven en workshops op 1,5 meter afstand. De Vloer, school voor podiumkunsten, is in deze tijden met workshops voor jeugd geland in het Coehoornpark. Samen bewegen, samen muziek maken of vergaderen in de buitenlucht, dat kan bij ons in kleine groepen. Mits het veilig is en je iets bijdraagt aan de levendigheid van het Coehoornpark.

Stadsinitiatief

Ons park draait op eigen kracht, al jarenlang. Het park wordt met liefde beheerd en onderhouden door vrijwilligers uit heel de stad Arnhem. Het park staat open voor iedereen die iets bijdraagt. Wij vinden ontmoeting, verwondering en beleving van natuur in de stad belangrijk. Nu binnen beleven nog niet mogelijk is, organiseren parkregisseur Willem Jakobs van Stadsgras en buurtbewoner en danseres Yuliya Globa op eigen initiatief levendigheid in het park.

Initiatieven op anderhalve meter afstand welkom

Wil jij ook iets organiseren? Initiatiefnemers zijn welkom om in het park workshops te geven die voldoen aan de RIVM richtlijn. Neem dan contact met ons op via het emailadres: park@coehoorncentraal.nl. Stuur een korte mail met wie je bent en wat je wilt gaan doen. Wellicht sta jij dan binnenkort met jouw initiatief ook in het Coehoornpark!

