Arnhems Oorlogsmuseum opent haar deuren na corona

Het Arnhems Oorlogsmuseum opent vanaf 1 juni weer haar deuren voor het publiek. Eigenaar Eef Peters is uiteraard blij met de versoepeling van de coronamaatregelen. ‘Het blijft natuurlijk eeuwig zonde dat de viering van 75 jaar bevrijding op een hele andere manier heeft plaatsgevonden dat we oorspronkelijk in gedachten hadden. Ons Museum moest helaas de deuren ook gesloten houden.’

De voorbije periode heeft Peters benut om zijn museum ‘corona-proof’ te maken. ‘Het museum staat/stond boordevol met kleine en grote materialen uit de Tweede Wereldoorlog, de ruimte was al beperkt, maar we hebben de tijd goed benut. Her en der de aanwijzingen aangebracht om onze bezoekers te wijzen op de anderhalve meter.’

Daarnaast is de collectie uitgebreid met twee onvervalste pareltjes: de tas van Mussert en een Opel Kadett uit 1938. Peters: ‘Die laatste aanwinst heeft een prachtige plaats gekregen bij de ingang van het museum en bevindt zich op onze binnenplaats.’

Het Arnhems Oorlogsmuseum is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur met uitzondering van maandagen. Op tweede Pinksterdag ben je wel welkom.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties