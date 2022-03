Oriëntatieavond: word vrijwilliger in de Eusebius!

Na vele jaren in de steigers, is de Eusebiuskerk aan buiten- en binnenkant bijna af. De Eusebius is na de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch de rijkst gedecoreerde gotische kerk en een van de grootste stadskerken van Nederland. De glazen panoramalift brengt bezoekers naar het hoogste punt van Arnhem (73 meter!) waar zij het spectaculaire uitzicht kunnen bewonderen. De Annakapel en de Raadskapel: twee verborgen parels in het entreeportaal van de Eusebius!

Museum

Maar de Eusebiuskerk is meer: vanwege een permanente inrichting op de eerste verdieping met film en expositie over de Slag om Arnhem, heeft de kerk een museale status.

De Eusebius kan de openstelling van de kerk alleen organiseren dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. Momenteel is een team van zo’n vijftig betrokken vrijwilligers bij ons actief. Zij zien in een razend tempo de kerk transformeren van een bouwplaats naar een drukbezochte culturele topbeleving. Omdat we steeds drukker worden bezocht én we een tweede balie willen openen zijn we hard op zoek naar nieuwe collega’s!

Oriëntatie avond

A.s. donderdag 10 maart kan je tussen 19.00 en 21.00 uur binnenwandelen in de Eusebius om informeel kennis te maken met het vrijwilligersvak! Wist je bijvoorbeeld dat de Eusebius een museum is geworden? Sinds er een museale ‘experience’ is gekomen over de Slag om Arnhem en twee glazen balkons aan de toren komen er veel meer bezoekers naar de kerk. Dit jaar nog komt er nog een ‘experience’ bij over de glorietijd van het hertogdom Gelre. De komende jaren zal de kerk steeds drukker bezocht gaan worden. Als culturele topattractie is de Eusebius één van de belangrijkste trekpleisters in de Arnhemse binnenstad. Om iedereen gastvrij te ontvangen is de Eusebius dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Inloopbijeenkomst tussen 19.00 en 21.00 uur (met bezoek aan de balkons)

Eusebiuskerk Kerkplein 1 6811 EB Arnhem

Aanmelden via aanmelden@eusebius.nl

Gelijk aanmelden voor een kennismakingsgesprek of heb je vragen? Vul het formulier in op eusebius.nl/word-vrijwilliger

Reacties