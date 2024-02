Oude dansacademie verkocht

Het rijksmonumentale pand aan de Weverstraat dat de meeste mensen zullen kennen als de oude Dansacademie, is verkocht. We troffen in de mailbox:

‘In opdracht van de eigenaar heeft BMV Beleggingsmakelaars, partner in Dynamis, het Rijksmonumentale gebouw waar thans onder meer Collectie DE.GROEN is gehuisvest verkocht aan een particuliere ontwikkelende belegger. Het gebouw is groot ca. 1.260 m² en zal (deels) worden getransformeerd naar appartementen. Collectie DE.GROEN zal later dit jaar verhuizen naar een nieuwe locatie.’

Weverstraat nummer 40

Uit het Monumentenregister van het jaar 2000: ‘Voormalig BANKGEBOUW van de Arnhemsche Bank met HEK, na 1907 het onderkomen van de Arnhemsche Verzekeringsmaatschappij en thans in gebruik als Dansacademie van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Het pand is gebouwd in het eerste decennium van de twintigste eeuw in overgangsarchitectuur met elementen van de Art Nouveau en het rationalisme.’

‘Het pand is gelegen in de westelijke gevelwand van de Weverstraat en heeft (evenals het buurpand nummer 39) een enkele meters terugwijkende rooilijn ten opzichte van de overige panden in de aaneengesloten gevelwand. Het voorplein is aan de straatzijde afgezet met een hoog hek in Art Nouveau-stijl. Het smeedijzeren HEK is geplaatst tussen hoge bakstenen pijlers met geprofileerde hardstenen dekplaten en op een bakstenen plint met uitgemetseld trasraam en hardstenen deklijst. De hekken buigen op de hoeken naar binnen. De smeedijzeren poort is verwijderd.’

Weverstraat 40 is sinds 2016 in gebruik door een kunstenaarsechtpaar uit de regio als Collectie DE.GROEN.

Weverstraat nummer 39

Uit Rijksmonumenten.nl: ‘SCHOOLGEBOUW met BIJGEBOUW voor lager onderwijs, in 1886-1887 gebouwd als R.K. Sint Aloysiusschool en thans in gebruik als Dansacademie van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. De school is in opdracht van het R.K. gesticht “Insula Dei” gebouwd in een gemengde bouwstijl met invloeden van de neorenaissance en de neogotiek. De architect is onbekend. Opmerkelijk is de verwantschap in opzet en detaillering met de voormalige katholieke M.U.L.O. voor meisjes uit 1922 aan de Eusebiusbuitensingel, eveneens van “Insula Dei”.’

Weverstraat 39 is na sluiting van de Dansacademie in gebruik genomen door de hippe (mode) zaak LOFT. De twee panden hebben een ‘ensemblewaarde’, ofwel vormen een eenheid. Of ze ook samen zijn verkocht, is onduidelijk.

Reacties