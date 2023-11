pakdiepeuk – Kunstenaars maken werk van peuken

‘Heel Arnhem Schoon’ organiseert al enkele jaren peukenacties. Dit jaar geeft de organisatie daar een eigen draai aan: peuken worden kunst!

Heel Arnhem Schoon

‘Je zult met grote regelmaat mensen tegenkomen die het zwerfvuil opruimen in de stad en in de wijken van Arnhem. Waar komt al dat vuil vandaan? Steeds meer wijkbewoners bleken zich enorm te ergeren aan al die achteloos weggeworpen troep, aan de vervuiling van de leefomgeving en van onze aarde. Aan al dat plastic, blikjes, snoeppapiertjes, sigaretten verpakkingen, snack verpakkingen, etensresten en peuken.

Begin je eenmaal met opruimen, dan val je vaak van de ene verbazing na de andere. Verdrietig is het ook wel, zoveel viezigheid op straat, berm, vijvers en strandjes. Daarom is het zo belangrijk om het samen te doen! Arnhem is een prachtige stad en we willen ook dat een schone stad is. Een schone en opgeruimde straat vergroot het woon- en leef plezier. Vergroot het gevoel van samenhorigheid en veiligheid. Samen maken we het verschil!’

Dat is waar Heel Arnhem Schoon voor staat.

Voor velen staat oktober al jaren in het teken van Stoptober ofwel; stoppen met roken. Bij Heel Arnhem Schoon geven wij daar onze eigen draai aan. Wij willen mensen bewust maken van de nummer 1 onder het zwerfafval, namelijk de filters van sigaretten. Waarom? Peuken op de grond zijn enorm schadelijk. Voor onze natuur, de dieren, maar ook voor jou en mij. Om Arnhemmers zoveel mogelijk te motiveren te gaan rapen, hebben ze er een winactie van gemaakt. De winnaars worden donderdag bekend gemaakt. Maar er is meer!

Peuken worden kunst

Dit zijn Marijn Wolff en Hugo Roos, het Peukenmeisje, twee jonge kunstenaars met een passie voor het milieu en de natuur. Ook zij vinden dat peuken niet op de grond horen en dragen graag hun steentje bij om bewustwording te creëren rondom dit onderwerp.

Op 3 november van 14:00 – 17:00 zullen zij bij het Stadhuis Arnhem van alle peuken die in de afgelopen weken verzameld zijn, en public een bijzonder kunstwerk maken. Zeker de moeite waard om te komen bekijken.

Om 16:45 komt wethouder Bob Roelofs de peuken en het kunstwerk in ontvangst nemen. Dan is ook het moment dat de prijswinnaars bekend worden gemaakt en hun kaartjes voor Vitesse in ontvangst mogen nemen.

—

De hoofdfoto bij dit artikel is beschikbaar gesteld door Malburger.nl

Reacties