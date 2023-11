Meedoen met cultuur voor 55Plussers de komende jaren geborgd

Het maandelijkse Kunstcafé 55+ in Rozet, had eind oktober een bijzonder en feestelijk einde. Bestuurders van meerdere Arnhemse organisaties kwamen een netwerkovereenkomst ondertekenen, om samen de kwaliteit van de culturele activiteiten voor en met ouderen tot en met 2027 zeker te stellen. ‘Deze bestuurlijke drukte is nodig, want alleen samen kunnen we zoveel aanbieden’, aldus Jenny Doest, directeur bestuurder van Rozet.

Waarom ook al weer?

Elk mens heeft de behoefte om nieuwe dingen te ontdekken, om verborgen talenten te ontwikkelen, om het uiterste uit zichzelf te halen. Niet iedereen krijgt daar in zijn leven de kans voor. Veel ouderen hebben wel een brede belangstelling of passie, maar deze zijn in hun leven niet of onvoldoende aangeboord. Geluk, zingeving, goed in je vel zitten, het kan allemaal worden gestimuleerd door deze talenten of belangstelling aan te boren. Samen met anderen dit beleven voorkomt eenzaamheid en geeft bevestiging en plezier.

Wat ging er aan vooraf

In de periode 2019 – 2021 nam Arnhem deel aan het programma Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente werd een programma opgezet waaraan zowel kunst- en cultuurpartners als zorg- en welzijnsorganisaties voor ouderen actief deelnamen.

Dit programma werd voortgezet in de periode 2021 – 2023, waarbij projecten werden gecontinueerd en uitgebreid en nieuwe initiatieven werden ontwikkeld en uitgevoerd. Deze stevige basis stelt ouderen in staat te blijven meedoen. Zo wordt bovendien bijgedragen aan de gezondheid en wordt daarmee een mogelijke zorgvraag uitgesteld of verminderd. In het kader van de verduurzaming van de bereikte resultaten en de doorontwikkeling en uitbreiding ervan zetten de partners het programma nu voort in de vorm van een netwerkovereenkomst onder de titel Arnhem Cultuurparticipatie 55+, 2023-2027

De partners zijn

Zorg en Welzijn

– DrieGasthuizenGroep

– Stichting Pleyade

– SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem)

Cultuur

– Introdans

– Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel

– Nederlands Openluchtmuseum

– Museum Arnhem

– Rozet, tevens netwerkcoördinator

Maatschappelijke partners

– Stichting Rijnstad

– Humint Solutions

