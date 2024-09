Pim Lammers te gast bij Het Colofon

Dinsdag 8 oktober is deel 2 van het drieluik ‘Queer in Het Colofon’, wanneer Pim Lammers de boekhandel in Arnhem bezoekt. In 2017 verscheen zijn eerste prentenboek, “Het lammetje dat een varken is”, met illustraties van Milja Praagman, het eerste Nederlandse transgender-prentenboek.

Pim kreeg voor het boek in 2018 een Zilveren Griffel en daarmee werd Lammers op 24-jarige leeftijd de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit. Naast kinderboeken schrijft hij ook voor volwassenen.

Hij is te gast om te praten over zijn werk, wat zijn positie is het maatschappelijk speelveld. Pim vindt het heerlijk om voor te dragen uit eigen werk. Ricardo Brouwer van COC Midden-Gelderland (regio Barneveld tot Winterswijk) leidt het gesprek.

Kijk voor meer informatie over aanvang en toegangsprijzen op de activiteitenpagina https://lnkd.in/exNeGjhK

