Prachtige vlaggen in Presikhaaf

Tijdens de kerstvakantie is door Rozet het Klooilab uitgezet: kids in Presikhaaf en Malburgen konden met meerdere kunstzinnige activiteiten vooral zelf experimenteren, waarbij het aanklooien en de ruimte krijgen om zelf ideeën te ontwikkelen centraal stond. In Presikhaaf hebben zij bijvoorbeeld in Bieb 3000, de voormalige bibliotheek, onder begeleiding van (kunstenaars) Collectief Koppig vlaggen ontworpen. Die zijn ondertussen gehesen!

Begin februari zijn de ontwerpen van de kinderen uitgewerkt en uitvergroot geprint op het ware formaat van de vlaggen voor de masten aan de IJssellaan. De zes prachtige vlaggen zullen er minimaal zes maanden aan blijven hangen en de ontwerpers zijn er super trots op.

