Rozet op de Bult verhuisd

In ‘t Plein op het bordes aan het marktplein van de Geitenkamp, vind je Rozet op de Bult: een plek om boeken te lezen en te lenen, om te relaxen en mensen te ontmoeten. Een wijkbieb voor iedereen, jong en oud.

Van plein naar plein

Eerder bevond deze wijkbibliotheek zich in De Beijer aan de Willem de Beijerstraat. Maar de organisatie kon verhuizen naar een centralere plek in de wijk. Er is een boekenkast vol boeken voor alle leeftijden. Mis je een boek? Dan kun je het hier aanvragen. Maar we doen meer. Samen met partners uit de wijk, organiseren we regelmatig wisselende activiteiten die met taal, kunst en erfgoed te maken hebben.

RELAX, BLADER EN LEES LEKKER WAT JE MAAR WILT!

Uitleen open



Woensdag 10.00 – 14.00 uur

Donderdag 10.00 – 14.00 uur

Zaterdag 10.00 – 14.00 uur

Spelregels

Lenen: Je kunt zelf je boeken lenen bij de zelfservice-zuil.

Inleveren: Je kunt je boeken binnen 4 weken inleveren bij de zelfservice-zuil. Als het boek gereserveerd is voor een andere vestiging, leg het dan in de rode bak. Als het boek hier blijft, plaats het dan in het opruimvak onderin de boekenkast.

Pasje: Ben je nog geen lid? Ga dan naar rozet.nl/bibliotheek en kies je abonnement.

Meer: Met je pasje kun je nog veel meer dan alleen boeken lenen. Ga naar rozet.nl of vraag een medewerker naar de mogelijkheden.

Tips of vragen: laat ons die weten via de dropbox in de kast of online via rozet.nl/opdebult

Activiteiten

Voor meer informatie en activiteiten, kijk op rozet.nl/opdebult of op kunst-op-de-bult.nl/rozetopdebult

Locatie

’t Plein, Geitenkamp 48, 6823HG, Arnhem

Rozet op de Bult is een samenwerking van Stichting Kunst op de Bult en Rozet.

Reacties