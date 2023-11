Presikhaaf University en KansenMakers bundelen krachten in Presikhaaf

In Presikhaaf werken Presikhaaf University en De KansenMakers samen aan een betere toekomst voor de kinderen en jongeren van de wijk. Om hun werk naar een hoger plan te tillen, hebben de twee jongerenorganisaties een alliantie gesmeed. “Samenwerken is vrijblijvend. Een alliantie ga je aan voor de lange termijn.”

Grotere uitdagingen

“Jongerenwerk is keihard nodig”, aldus Nabil el Malki, samen met Melvin Kolf oprichter van Presikhaaf University. “De samenleving is er niet simpeler op geworden. De uitdagingen worden alleen maar groter. Wij willen kinderen en jongeren een generatie lang steun bieden, dat is hoelang het duurt om het verschil te maken.” Om dit te kunnen doen, bundelen de twee organisaties hun krachten. Shafie Mohamed Arab, die samen met Idris Ahmed Yonis De KansenMakers vormt en jongeren helpt om een baan of stageplek te vinden, legt uit hoe. “We delen onze kennis, ervaring en expertise en werken hybride. Zo kunnen we kansen maximaliseren: soms kunnen wij iets betekenen, soms kan Presikhaaf University dat beter. Het idee dat we twee verschillende organisaties zijn en moeten blijven: dat is een oude manier van denken.”

Wethouder Welzijn en Jongerenwerk Mark Lauriks is blij met de alliantie: “Geweldig dat twee organisaties die zo goed weten wat kinderen en jongeren in Presikhaaf nodig hebben hun handen ineen slaan. Ik ben fan van jongerenorganisaties die dat doen. Want je bereikt samen veel meer dan alleen. Ook hoop ik dat dit een goede les is voor alle jongeren in Presikhaaf. En dat zij met KansenMakers en Presikhaaf University een thuis vinden, een plek waar ze in vertrouwen kunnen delen wat er speelt in hun leven en waar ze zich samen verder kunnen ontwikkelen.”

Gezamenlijke geschiedenis

Presikhaaf University en De KansenMakers zijn geworteld in Presikhaaf en werken voor en met de gemeenschap. Vrijwilligers, bewoners en medewerkers, het netwerk en het draagvlak in de wijk is groot. De vier jongerenwerkers kennen elkaar al jaren. “Samen groeien, ontdekken, voetballen, vrienden zijn, vader worden, we hebben het allemaal met elkaar meegemaakt,” vertelt Melvin. “We houden elkaar vast en we laten niet los. En dat doen we ook voor de wijk.” Shafie: “Dit werk deden we al als vrijwilligers. Uren en uren hebben we er ingestopt. We hebben ons allemaal op andere manier ontwikkeld en nu komen we samen.”

Die gezamenlijke geschiedenis is essentieel voor hun werk. Zonder dat zouden hun organisaties niet half zoveel voor elkaar krijgen, menen ze. “Het geeft je legitimiteit,” zegt Melvin. “Hoe vaak ik niet hoor: ‘oja, ik ken jouw vader nog’ en ‘jouw dochter zit bij die van mij op school’.” “Bovendien kun je jongeren een spiegel voorhouden,” vindt Shafie. “Ik ben óók 15 geweest in deze wijk. Ik heb óók al die verleidingen gehad. Je hebt voor soortgelijke keuzes gestaan.”

Leuke jongens, strenge vaders

Zelfredzaam zijn, fouten leren maken, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, vertrouwen krijgen, gebruikmaken van het netwerk in de wijk, het hoort bij het moderne jongerenwerk dat beide organisaties voor ogen staat. Melvin: “We willen een stukje basis meegeven. Dat gaat over liefde: kinderen en jongeren echt zien, ze erkennen, maar ook opvoeden. We zijn niet alleen leuke jongens, maar ook strenge vaders.” Idris: “We zien de mooie kanten van de wijk, de kansen die er zijn en omdat we hier vandaan komen, hebben we gevoel voor wat er speelt. Als ik over de brug loop naar Park Presikhaaf en iemand tegenkom, vraag ik: hee, hoe gaat het met werk? Of: heb je al een stage? Ik ben nieuwsgierig naar de mens en vind het leuk om vragen te stellen. Wat speelt er? Wat zit erachter? Dat hebben wij allemaal. Zo is het ook ooit begonnen.”

Behalve het delen van kennis en ervaringen en het doorverwijzen van jongeren en kinderen naar de juiste plek, zullen er in de toekomst ook gezamenlijk activiteiten worden ondernomen. Concrete plannen zijn er nog niet. “Het bedenken en opzetten van nieuwe projecten moet vanuit de kinderen en jongeren zelf komen,” verklaart Nabil. “Dat is waar het om gaat.”

