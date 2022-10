Ruil nu je oude brommer of snorfiets in

Sloop– en subsidieregeling leidt tot schonere lucht: Arnhemmers met een brommer of snorfiets van vóór 2011 kunnen vanaf vandaag € 400 subsidie krijgen als ze die laten slopen. Kopen ze in plaats daarvan een elektrische brommer, scooter, snorfiets of fiets, dan krijgen ze nog eens € 400 subsidie. Zo rijden er minder oude, vervuilende brommers door de stad en dat is goed voor de luchtkwaliteit en de leefomgeving. De regeling staat open voor inwoners én ondernemers.



Betere luchtkwaliteit

Oudere brommers, scooters en snorfietsen veroorzaken relatief veel uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof. Die uitstoot is bovendien ook zeer lokaal: vooral fietsers op het fietspad hebben daar last van. Voor elke 100 oude brommers en snorfietsen die worden ingeruild, wordt er ruim 100 kilo fijnstof per jaar minder uitgestoten. Daarnaast levert het minder lawaai op, e-scooters zijn immers veel stiller.

Gastvrij en schoon

‘We willen dat Arnhem een gastvrije stad is én we willen de stad schoner maken’, aldus wethouder mobiliteit Nermina Kundić. ‘Met deze regeling slaan we twee vliegen in één klap. We zorgen ervoor dat het prettiger is om met de fiets, e-bike of e-scooter naar de stad te komen. En we zorgen dat de luchtkwaliteit in de stad erop vooruit gaat.’

Welke brommers en snorfietsen

Het gaat om brommers (tot en met 45 km/u) en snorfietsen (tot en met 25 km/u), inclusief de scootervarianten, die nog vóór 1 januari 2012 op kenteken zijn gezet. Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie moet de brommer of snorfiets al op 1 januari 2022 op naam van de aanvrager staan. Alle voorwaarden voor de regeling staan op arnhem.nl/e-scooters-fietsen. Daar kun je je ook aanmelden voor de regeling. Er is ruimte voor minimaal 350 oude brommers, scooters of snorfietsen.

Inwoners én ondernemers

De regeling staat open voor inwoners, maar ook voor ondernemers. Daardoor wordt het bijvoorbeeld voor bezorgdiensten óók aantrekkelijk om met schone elektrische scooters of elektrische fietsen te bezorgen.

Reacties