Bersama met Tante Lien en Rocky Tuhuteru

Bersama; een middag voor iedereen die zin heeft in een gezellige Indische Molukse middag. Op zaterdag 15 oktober aanstaande organiseert BangsaDunia – senang oud worden aan de Rijn – er wederom een.

Met interessante gasten, muziek, eten en drinken en iedereen is van harte welkom. De Bersama vindt plaats in het sfeervolle wijkrestaurant Sama Sama op de Akkerwindestraat 71 in Arnhem. Aangezien we een beperkt aantal plaatsen hebben, vragen wij u om zich aan te melden via 06 54 60 85 16 of info@bangsadunia.nl.

Gasten

Naast veel muziek, ruimte voor ontmoeting en lekker eten en drinken hebben we natuurlijk ook een aantal gasten uitgenodigd. Zo komt Tante Lien op visite met een vrolijke conference en oude en nieuwe liedjes. Haar sfeervolle en komische optreden tovert bij elk publiek een betekenisvolle glimlach op het gezicht.

Verder heeft Bangsa Dunia ook Rock Tuhuteru uitgenodigd. Hij is directeur van Stichting Pelita en komt ons bijpraten over de stichting en haar activiteiten. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Pasaneas. En uiteraard zijn we onze succesvolle Lelang niet vergeten. Dé veiling van heerlijke zelfbereide lekkernijen uit eigen keuken. Kortom; een gezellige middag om samen van te genieten.

Eten en drinken

Sama Sama verzorgt deze middag de heerlijke maaltijden en drankjes. De kosten voor een maaltijd zijn €9,50 en om zeker te zijn van een goedgevulde op visite met een vrolijke conference en oude en nieuwe liedjes. Haar sfeervolle en komische optreden is geschikt voor iedereen.

Bangsa Dunia: senang oud worden aan de Rijn

BangsaDunia is een initiatief van een betrokken groep mensen behorende tot de Indische en Molukse gemeenschap in Arnhem. Het doel van BangsaDunia is om diverse initiatieven, dienstverlening en voorzieningen te initiëren die bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de zelfstandig wonende Indische en Molukse ouderen in Arnhem. Daarnaast willen wij samen met hen het Indische en Molukse cultureel erfgoed zo veel mogelijk proberen te behouden, te verdiepen en te verspreiden.

