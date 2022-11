Ruilmarkt in De Nieuwe Hommel

Op 26 november aanstaande vindt al voor de elfde keer de Ruilmarkt plaats. Van 10:00 tot 14:00 uur kunnen bezoekers ruilen in de Nieuwe Hommel aan de Wiltstraat 6 in Sint Marten (inbrengen spullen tot 13 uur). De Ruilmarkt is een drukbezocht evenement en werd voor de corona periode tweemaal per jaar georganiseerd. Nu is het de eerste keer sinds 2019 dat de Ruilmarkt weer mogelijk is! De Ruilmarkt kent al vele vaste, enthousiaste bezoekers en een grote schare vrijwilligers.

Ruilchef

Iedere bezoeker brengt eigen spullen in bij één van de zeven ruilgebieden. De Ruilchef bepaalt samen met de inbrenger de waarde en ruilt dit voor waardebonnen (1 tot maximaal 3 per ruilobject). De bonnen kunnen bij alle ruilgebieden weer worden tegen ruilwaar die andere bezoekers inbrengen.

Ruilen is meer dan leuk

Ruilen is goed voor het milieu, de portemonnee, contacten en voor het humeur. Ruilen is naast nuttig, duurzaam ook gewoon bijzonder leuk. Iedereen kan het, ongeacht opleiding of gezondheid. Ruilen geeft energie, voor de buurt en voor ieder individueel. Op de ruilmarkt is niet van belang hoeveel geld iemand (niet) heeft. De enige en echte ruilvoorwaarde is dat de spullen schoon en heel zijn.

Aan het einde van de dag geven we de nog aanwezige zaken weg aan goede doelen. Bij vorige Ruilmarkten haalde bijvoorbeeld Home Sweet Home de overgebleven inventaris op voor Arnhemmers die dit goed konden gebruiken en richtte een kinderspeelplaats de tuin opnieuw in met overgebleven planten van de Ruilmarkt. .

De Ruilgebieden

De te ruilen spullen kunnen van de volgende categorieën zijn:

Groen (zaden, stekken, planten, bollen, alles voor de tuin) Leesmarkt (boeken) Culinair (recepten, (hartige) taarten, dranken, jam, chutney, vlierbessensiroop, etc.) Doe het zelf (gereedschap, techniek, zelfgemaakt) Mode (kleding, schoenen, accessoires) Huishoudelijk (serviesgoed, beeldjes, huishoudelijke artikelen) Speelgoed

De toegang is gratis, van harte welkom. Tot 13.00u kan iedereen zijn spullen in komen brengen. De Ruilmarkt duurt tot 14:00u.

Reacties