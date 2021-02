Ruimtekoers 2021: een festival van een heel jaar

Het kan wel! Dat is al sinds de eerste editie het uitgangspunt van het kunst- en cultuurfestival Ruimtekoers. Met kunstenaars, ontwerpers, inwoners, publiek, overheden en ondernemers wordt de publieke ruimte in onze wijken, buurten en steden opgezocht en ingezet om met geëngageerde kunstprojecten nieuwe ideeën en richtingen te verkennen voor het samenleven in de toekomst.

Van leegstand naar openbare ruimte

Wat in 2015 ontstond als vrij toegankelijke kunst- en cultuurfestival in leegstaande panden in de binnenstad, doet Ruimtekoers dat ondertussen midden in de samenleving. Waar mensen hun boodschappen doen, wonen en naar school gaan. ‘We transformeren de publieke ruimte tot speelveld waar we elkaar ontmoeten en nieuwe ideeën ontwikkelen voor het samen leven in de stad. Dat doen we met bewoners, ontwerpers, festivalbezoekers, kunstenaars, beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers en iedereen die hier graag aan wil bijdragen’ aldus Bureau Ruimtekoers.

Ruimtekoers vind ondertussen sinds 2017 plaats in Arnhem Zuid: eerst in leegstaande panden aan de Groningersingel, later in de openbare ruimte van Malburgen.

Van festival naar stadsmakersprojecten

2020 zag er voor Ruimtekoers met wat uitstel vanwege de coronacrisis anders uit dan gepland; de programmering van het Pinksterweekend werd verplaatst naar september. 2021 krijgt een nieuwe koers. Kansen om samen te werken aan oplossingen voor vraagstukken in de eigen wijk, dat is belangrijk, want iedereen heeft recht op toegang tot het samenwerken aan die oplossingen. Maar in de praktijk blijkt dat tegen te vallen. Deelname is behoorlijk ontoegankelijk en vaak is het een select groepje inwoners dat meedoet met participatie in de eigen wijk. Dat kan, nee, moet anders!

Dus ook in 2021 breekt Ruimtekoers een lans voor de participerend ontwerper en de geëngageerde kunstenaar. Om samen met inwoners en beleidsmakers tastbare en culturele toekomstbeelden te maken als mogelijke oplossingen. Want de ontwerper en kunstenaar zijn een kei in het realiseren van ontmoetingen én weten mogelijke oplossingen te verbeelden die iederéén inspireren.

Ruimtekoers transformeert van een weekendfestival naar een festival dat zelfs een jaar kan duren. Ruimtekoers was altijd al een bundeling van verschillende programma’s die zich in hetzelfde weekend presenteerden. ‘Dat laten we nu los. De programma’s presenteren zich nu op verschillende momenten in het jaar. Dat is goed nieuws, want zo kunnen we de uitkomsten veel beter agenderen bij instellingen en overheden, en het publiek heeft geen last meer van de die keuzestress tijdens een festival, zij kunnen overal bij zijn. Een van de projecten die we dit jaar organiseren is het Ruimtekoers Wijkfeest. Zo organiseren we, samen met initiatiefnemers in Malburgen, alsnog een jaarlijks feestje in september!’

LEES DE NIEUWSBRIEF VAN FEBRUARI 2021 en klik van daaruit door naar nog veel meer informatie over bijvoorbeeld de Stadsmakers.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties