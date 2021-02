Van stille hoek naar natuurlijke ontmoetingsplek

Op Alteveer ligt sinds vlak voor de tweede lockdown van 2020 een alternatief aardvarken op een veldje te wachten op veel geklauter, ontmoeting en een feestje. Bewoners hebben binnen enkele maanden een prachtig object gerealiseerd. Hoe deden ze dat?

Aardvarken

We ontmoeten Sanne van der Werff die sinds zes jaar tegenover het bowlingcentrum woont en tegen een veldje aan kijkt waar het een beetje stil was. Er waren al wel wat fruitbomen geteeld en een picknickbankje geplaatst, maar het doodse hoekje nodigde uit tot meer. Ondertussen ligt er in de binnenstad in het tijdelijke Bartokpark het Feestaardvarken, het kunstwerk van Florentijn Hofman, door Burgers’ Zoo vanwege haar 100-jarig bestaan in 2013 geschonken aan de stad. Maar zowel park als kunstwerk zouden tijdelijk zijn, dus voor het kunstwerk wat zo omarmd is door de stad, moet een nieuwe bestemming gevonden worden zodra de grondeigenaar gaat bouwen.

Eind 2019 werd aan inwoners van de stad gevraagd of ze daar ideeën over hadden. Zo kwam er daarna ook in Craneveer (Cranevelt en Alteveer) via de Nextdoor app een wijkpoll voorbij en begon in Sanne’s hoofd een plan te broeien: ‘Het Feestaardvarken zou hier waarschijnlijk niet eens op dit veldje passen, maar ik had iets gelezen in ons wijkblad over een wijkprijs en kreeg door die poll inspiratie voor een alternatief aardvarken met een knipoog naar het centrum…’ Dus Sanne startte met plannen concretiseren.

Wijkprijs in coronatijd

En toen brak de coronacrisis uit… Tóch wilde ze juist toen iets positiefs gaan brengen in de buurt én de Alteveerse wijkprijs binnen halen: ‘Er was nogal wat angst en onduidelijkheid. Ook ik zelf vind het leuk om met iets positiefs bezig te zijn, dus het was super leuk om dit in een suffe tijd te doen.’ Met teksten en schetsen ging Sanne eerst omwonenden vragen wat zij van een klim- klauter- en ontmoetingsobject zouden vinden voor zowel jonge gezinnen als ook andere leeftijden.

Vanwege coronamaatregelen kreeg Sanne briefjes in de bus met enthousiaste reacties en huishoudens die zich meldden om plaats te nemen in een eventuele werkgroep. ‘Tis hier vooral in de wintermaanden erg stil’ beaamden buurtbewoners. ‘Zelfs een buurtbewoner van 86 die de deur niet uit durfde, belde op om te melden dat ze het een erg leuk plan vond. En buurtbewoners zonder kinderen hadden óók wel zin in een beetje reuring. Dat was een erg leuk effect’, vertelt Sanne die met haar buurtonderzoek draagvlak vond om meer kans te maken op de Alteveerse wijkprijs.

Het plan voor het aardvarken voldeed ondertussen ook aan uitvoerbaarheid en sprak aan: in het voorjaar van 2020 is het project met de wijkprijs gehonoreerd.

Ideeën en de praktijk

Vol enthousiasme en ideeën ging de werkgroep netjes op anderhalve meter van elkaar vandaan, verder met plannen maken. Ze kwamen voor de uitvoering uit bij Tjerk Steenbergen van stouthout.nl, een bedrijf met ervaring in houten speelse op maat gemaakte en eigenzinnige bouwwerken. Zo dacht hij mee over een VrijMiBo plek ergens in het aardvarken en allerlei andere details en oplossingen die gezocht moesten worden. ‘Maar toen er een prijsindicatie werd gegeven, moesten we even slikken!! Leuk zo’n wijkprijs, maar daar konden we slechts een kleine start mee maken. Of alleen de staart!’ lacht Sanne die het aardvarken persé binnen een jaar wilde realiseren.

Gelukkig kent Sanne vanwege haar werkzame leven binnen het sociale domein de weg in Arnhem én dachten alle betrokken partijen mee. Zo deed de werkgroep een beroep op de Burgerkrachtsubsidie waar ontmoeting belangrijk voor is, via het Team Leefomgeving bleek er een potje beschikbaar te zijn voor speelbeleid én werden zij verrast door De Buurtfabriek in Cranevelt met een gift. Stouthout kon aan de gang!

Meer dan een wipkip

Met Stadsbeheer van de gemeente Arnhem was ondertussen uitgebreid en enthousiast meegedacht over bijvoorbeeld natuurlijke uitstraling. De gemeente moest wel even wennen dat het niet om een eenvoudige wipkip ging, maar er kwam groen licht. Omdat er bij Stouthout een opdracht uit viel, konden de mannen eind november aan de gang. Sanne en buren brachten hen iedere dag soep en warme versnaperingen in het bushokje: ‘Netjes volgens coronaprotocol! Ondertussen was het iedere dag een verrassing hoe zij te werk gingen. Zo kwam er via Marktplaats een goedgekeurde glijbaan op ons pad (duurzaam!) en werkten zij zonder strak plan organisch naar een eindresultaat. Er is ook een egelhuisje, een bijenhotel en de stamtafel voor de VrijMiBo is midden in de buik van het aardvarken gemaakt!’

Een dag voordat de tweede lockdown van 2020 werd aangekondigd, was het aardvarken klaar. Aangezien kinderen gewoon buiten mogen zijn, is het er vanaf de eerste dag een groot succes waar ook tieners komen spelen. Sanne: ‘Het is dus binnen een jaar gelukt. En dat verdient een feestje wat we nu niet mogen vieren. Maar het is fijn om tijdens eenzame thuiswerkdagen in deze eerder stille hoek, toch eens een praatje te kunnen maken. En dan hebben we nog niet eens een VrijMiBo gehad!’

Als dat weer wél mag, kan er met een beetje overgebleven budget ook een feestje gevierd worden. Dan willen Sanne en buren de burgemeester én kunstenaar Florentijn Hofman uitnodigen: zijn Feestaardvarken waar zo op geklauterd wordt in de binnenstad was tenslotte de inspiratie.

Dit artikel is geschreven voor Onderaf.nl, een kennis- en inspiratiebank voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties . Ter inspiratie verzamelen zij grote en kleine initiatieven van Arnhemmers die de stad een beetje mooier maken.

