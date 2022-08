Signeersessie voor ‘Zeg maar Agaath’ bij Het Colofon

Margôt Ros en Jeroen Kleijne signeren vrijdag 26 augustus in boekhandel Het Colofon in de Bakkerstraat hun succesvolle roman ‘Zeg maar Agaath’. De sessie vindt plaats tussen 16.00 en 17.00 uur.

‘Zeg maar Agaath’ gaat over Agaath, een vrouw van eind zeventig die recent haar man heeft verloren, en Karim, een jongen van rond de achttien die na zijn eindexamen een tussenjaar heeft genomen om uit te zoeken wat hij wil met zijn leven. Tussen de twee tegenpolen ontstaat een warme vriendschap, zij vinden elkaar door vooroordelen te laten varen. Ze leren van elkaar open te staan voor andere manieren van leven, vullen elkaar aan verrijken op die manier hun beider leven.

Humoristische onderstroom

Het schrijversstel Ros en Kleijne vertelt het verhaal in korte hoofdstukken. Het lukt de schrijvers ook om ondanks het zware thema, continu te zorgen voor een luchtige toon door gebruik van grappige scenes en een humoristische onderstroom.

Margôt Ros is onder andere bekend van het tv-programma Toren C. Zij loopt tijdens een theatervoorstelling tegen een ijzeren balk aan, waardoor ze hersenletsel oploopt. Over de gevolgen daarvan en de lange revalidatieperiode die daarop volgt, heeft ze samen met haar partner en journalist Jeroen Kleijne het boek Hersenschorsing geschreven. Die samenwerking heeft geleid tot de realisatie van ‘Zeg maar Agaath’.

Het duo is ook beschikbaar voor een praatje. Boekhandel Het Colofon is gevestigd aan de Bakkerstraat 56.

