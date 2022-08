Laatste loodjes IJssellaan en Voetiuslaan

Momenteel zijn de IJssellaan en de Voetiuslaan afgesloten. Door er een busbaan aan te leggen en ander asfalt te gebruiken, wordt het er veiliger én rustiger.

Tot en met 29 augustus

De IJssellaan en de Voetiuslaan – tussen de Johan de Wittlaan en Grevelingen – worden helemaal op nieuw geasfalteerd. Twee rijstroken worden omgevormd tot busbaan, waardoor er voor overig verkeer zowel stad in als stad uitwaarts nog één rijstrook beschikbaar is. Zo heeft de bus minder last van drukte tijdens de spits en gaat bovendien het verkeer minder hard rijden. Dat is veiliger voor automobilisten, maar vooral ook voor overstekende voetgangers en fietsen.

De nieuwe bovenste laag van het asfalt vermindert daarnaast het geluid van het verkeer. Voor de werkzaamheden worden de beide hoofdrijbanen van de Voetiuslaan en IJssellaan afgesloten tot maandagochtend 29 augustus 6.00 uur.

Door de afsluiting volgt al het verkeer een alternatieve route over de Johan de Wittlaan, Pieter Calandweg, Lange Water en Laan van Presikhaaf. Beide bushalten op dit deel van de IJssellaan zijn vervallen tijdens de afsluiting. Het fietsverkeer op beide fietspaden en parallelwegen kan gewoon van en naar centrum en Presikhaaf

Weg wordt veilig

Door de nieuwe weginrichting worden de IJssellaan en de Voetiuslaan veiliger. In het verleden werd daar vaak te hard gereden. De busbaan is met een rand gescheiden van de rijbaan, waardoor inhalen niet meer mag. Daardoor wordt er minder hard gereden. Eerder al werden de parkeervakken langs de Voetiuslaan, ter hoogte van het spoorviaduct weggehaald, omdat parkeren langs een doorgaande weg niet veilig is. In plaats daarvan zijn er extra parkeerplaatsen bijgekomen aan de Vinniusweg. Ook zijn er extra bomen langs de IJssellaan gepland en zijn er extra groenstroken gekomen voor de afvoer van regenwater.

Klimaatbestendig

Wethouder mobiliteit Nermina Kundić: ‘Nog één weekje doorzetten en dan is het werk gereed en is dit deel van de IJssellaan een stuk veiliger. Ook heel mooi dat we bij het opnieuw inrichten van de weg meteen kijken hoe dat ook groener en klimaatbestendiger kan. Bijvoorbeeld hier, door het regenwater niet via het riool, maar gewoon in de groenstroken af te voeren.’

Reacties