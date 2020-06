Slimme samenweking in stads-hub: CO2-neutrale distributie

Vanaf deze week worden klanten van CB in Arnhem en Velp bevoorraad door Groene Rijders. Groene Rijders is een CO2-neutrale, logistiek dienstverlener voor de (binnen)stad die zorgt voor fijnmazige en klantvriendelijke bezorging van goederen. CB levert iedere dag in de vroege ochtend bij Groene Rijders in hun stads-hub bij Scalabor, net buiten het centrum van Arnhem. Groene Rijders op haar beurt zorgt voor de laatste kilometers.

CB, Groene Rijders en Scalabor werken slim samen in stads-hub

Arjan de Jong, Manager Vervoer CB: ‘Wij werken steeds meer met vervoerspartners. Enerzijds om goede service te bieden zoals vroeg leveren, anderzijds om efficiënt en duurzaam te rijden. Door de samenwerking met Groene Rijders breiden we ons vervoersnetwerk verder uit. Een goed netwerk maakt ons flexibel en zorgt ervoor dat we precies dát vervoer inzetten dat op dat moment in die regio nodig is. Dat Groene Rijders CO2- en fijnstofneutraal levert, past bovendien perfect bij onze duurzame doelstellingen.’

Leefbare stad



Johan van Rietschoten, mede-eigenaar Groene Rijders: ‘Groene Rijders staat voor het verminderen van het aantal transportbewegingen in de stad door bundeling van in- en uitgaande goederenstromen. Doordat we werken met transportfietsen en elektrische voertuigen verminderen we bovendien CO2- en fijnstofuitstoot in de stad. En we zorgen voor minder congestie door (kleinere) transportmiddelen op maat. Een aanpak die CB erg aanspreekt. We zien dan ook uit naar onze samenwerking.

Ook de gemeente Arnhem is enthousiast: “Vanuit de gemeente Arnhem juichen we dit initiatief van harte toe”, laat wethouder Jan van Dellen van Economische Zaken weten. “Het feit dat in dit project lokale ondernemers de basis vormen, maakt dat wij hier graag onze medewerking en steun aan verlenen vanuit de gemeente. Want juist nu, in deze crisistijd moeten we onze lokale ondernemers zoveel mogelijk steunen.”

Duurzaamheidsambities

Om zijn duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren investeert CB onder andere in gebruik van schonere brandstoffen, elektrisch vervoer, samenwerking met duurzame transporteurs en bundeling van goederenstromen zodat het aantal kilometers flink wordt gereduceerd. Meer informatie op www.cb.nl/green.

Over Groene Rijders

Groene Rijders is een CO2 neutrale, logistieke dienstverlener voor de (binnen)stad die zorgt voor fijnmazige en klantvriendelijke bezorging van goederen (food & non-food) met name binnen en rond Arnhem. Goederen die de stad in of uit moeten kunnen worden afgeleverd aan de hub net buiten het centrum. Hiervoor werkt Groene Rijders samen met Scalabor aan de Driepoortenweg 35 in Arnhem.

Over Scalabor

Scalabor is het arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden Gelderland en begeleidt mensen die dat nodig hebben naar passend en zo regulier mogelijk werk. Logistieke dienstverlening is hierbij een belangrijke activiteit. Groene Rijders en Scalabor willen de komende jaren verder bouwen aan duurzame en gebundelde logistiek.

Over CB

CB heeft bij 150 jaar ervaring als integrale logistieke dienstverlener. CB biedt oplossingen in de vorm van logistieke diensten, digitale distributie, e-commerce logistiek, financiële diensten en informatie- en communicatiediensten. Met een fijnmazig distributienetwerk bedient CB de hele Nederlandse en Belgische markt in de sectoren media en healthcare.

