Met veel plezier nodigen Theater a/d Rijn, Musis & Stadstheater Arnhem, Studio26 en Rozet de stad uit voor hiphopfestival SoulCypher – the 10th edition! Het main event vindt plaats op zondag 13 november in het Arnhemse Stadstheater. Aanstormend en gevestigd danstalent neemt het tegen elkaar op in energieke dansbattles – en showcasen zo de kracht en essentie van hiphopculture. Tussendoor zijn er performances en showcases te zien van verschillende danscrews en internationaal gerenommeerde juryleden.

Main event

Het main event in de Grote Zaal start om 20:00 uur en bestaat uit spectaculaire 2 vs 2 battles in de stijlen Hip Hop, housedance, popping & locking. Op zaterdag 12 november vanaf 14:30 uur vinden er bovendien Kids battles (>16 jaar) plaats in de kleine zaal van het Stadstheater. Hiervoor kunt u apart kaarten kopen. Lees meer informatie en de precieze timetable hier.

Naast het programma op 13 november vieren we dit hele weekend de hiphopculture op verschillende plekken door de hele stad. Nog even alles op een rij:

We hopen u te mogen verwelkomen in het weekend van 11 t/m 13 november tijdens de 10e editie van SoulCypher! Check de website!

