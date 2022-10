Weggecijferd. Teruggevochten.

… is de naam van de bijzondere tentoonstelling van foto’s van gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal, in opdracht van de SP geportretteerd door fotograaf Bert Teunissen. Het project kwam op initiatief van SP Arnhem naar het Audrey Hepburnplein onder de Eusebiuskerk en werd vorige week officieel gelanceerd. De beelden zullen er een maand blijven staan.

Toeslagenschandaal

SP-afdelingsvoorzitter Sarah Dobbe: ‘Deze tentoonstelling over het toeslagenschandaal laat het onmenselijke karakter van het huidige systeem zien. Een systeem waarin mensen slechts cijfers zijn en ook zo behandeld worden. Het is belangrijk om een gezicht te geven aan mensen die gedupeerd zijn in dit schandaal. Een overheid die niet de bondgenoot is van mensen, maar tegenover mensen staat, dat mogen we nooit normaal vinden.’ In Arnhem zijn ruim 600 gezinnen gedupeerd in het toeslagenschandaal.

