Spijkerkwartier krijgt bezoek uit Den Haag

Om zich te laten informeren over de plaatselijke leefbaarheid en de veiligheid, maar ook over de stand van de lokale woningmarkt, bezocht Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen deze week het Arnhemse Spijkerkwartier. Ze ontmoette een aantal bewoners- en ondernemersinitiatieven die het Spijkerkwartier rijk is.

Samen met de Arnhemse lijsttrekker Giovanni Visser, Statenlid Jan Daenen, ondernemer Jan van Wonderen en wijkbewoners Reinout Dubbelman en Paula Pegman bezocht ze Grand Café Metropole aan de Steenstraat. Hier is het gezelschap in gesprek gegaan over de leefbaarheid van de wijk en het initiatief Steenstraat Steengoed van Van Wonderen.

Steenstraat

Deze petitie richt zich op de verkeersdrukte en criminaliteit in de Steenstraat. Hierdoor komt volgens de initiatiefnemer de leefbaarheid, veiligheid en gezelligheid van de straat en de wijk onder druk te staan.

“Het Spijkerkwartier is er echt op vooruit gegaan in de afgelopen jaren,” vat Ploumen samen. “Maar er moet nog een hoop gebeuren. Het kabinet doet nog veel te weinig om de woningnood aan te pakken en te investeren in fijne en veilige wijken. Gelukkig maakt de PvdA hier in Arnhem andere, sociale keuzes die de bewoners ten goede komen.”

Visser vult aan dat PvdA Arnhem zich hier blijvend voor inzet. “We hebben nu de opkoopbescherming in onze stad, maar er is nog veel meer te doen om de vastgoedcowboys uit de stad te weren. Het mooiste zou zijn om de hele vrije sector flink in te perken en aan banden te leggen.” De lokale PvdA wil meer betaalbare woningen, in de hoogte bouwen en het groen dat er is koesteren.

Wijkinitiatieven

Na de bijeenkomst trokken de PvdA’ers door het Spijkerkwartier om Dazo125 in de Spijkerstraat te bezoeken. Onder aanvoering van wethouder Martien Louwers werden Spijkerbike en Spijkerzwam, beide gevestigd in het pand, bezocht. Hierna volgde een presentatie over de Blauwe Wijkeconomie. Dit initiatief coacht wijkbewoners om hun dromen na te jagen en stimuleert sociaal ondernemerschap. Dat alles vanuit het oogpunt van verbinding en met aandacht voor natuur.

Het bezoek aan Arnhem eindigde bij Buurtcentrum De Lommerd. Hier kregen de lokale PvdA’ers een motiverende toespraak van zowel de landelijke als lokale partijleiding.

