Steenstraat is internationaal!

De Steenstraat in Arnhem is niet alleen bekend van het ouderwetse maar nog steeds populaire bordspel Monopoly. De Steenstraat is ook internationaal. Afgelopen zomer 2019 werd er de zoveelste Thai massagesalon officieel ingewijd door Boedhistische monikken. In een kranten-artikel werd zelfs gezegd dat Arnhem een totale Thai massage stad is en inderdaad in de Steenstraat zitten opvallend veel Thai massage-salons. Waarom dat is, dat weet ik niet.

Door Paul van Kempen

Rode Lampjes

Vroeger was de Steenstraat berucht vanwege het karakter van sex, drugs en rock ’n roll met een heuse Red Light District. Oftewel: de dames van lichte zeden die er wat snelle centen probeerden te verdienen achter de ramen met de rode lampjes. Kunsthandelaar en opvallende Arnhemmer Rudy Kousbroek wil die rode lampjes weer terug in de wijk hebben, maar of dat ooit gaat gebeuren, lijkt me sterk. Het is wellicht een strijd tussen georganiseerde misdaad en de gemeente, maar dat is een aanname van mij en ik kan dat hier niet staven. Waarom weet ik hier dus ook niet, haha!

Top Phone

Verder heb je in de Steenstraat een paar Turkse telefoonzaken die Top Phone of Interphone heten. Ze doen allemaal aan inkoop/verkoop van alles wat met mobiele telefonie heeft te maken. Echter, het is mij nooit gelukt een telefoon aan hen te verkopen. Ik had bij elke zaak een te oud model bij me. Dat was de standaard riedel. Altijd wat kortaf werd er intens gekeken naar mijn ‘oldskool-model’ en ook door de toch onhandige communicatie in het Nederlands. Maar ook hier: ik weet het niet.

Metropole

Naast de Thai en de Turkse telefoon heb je nog wat grandcafee’s met namen als Metropole, een Chinees restaurant, een visboer die iets heet met een zilte-zeemeermin, een Chinese toko-supermarkt, een heuse ‘trashy’ sexshop, een kaasboer, shoarmatent en een tweedehandszaak die ‘Mijntafel’ heet.

Kosmopolitisch

Het gaat er dus kosmopolitisch aan toe in de Steenstraat. Het maakt Arnhem buiten de standaard winkels in het centrum tot een mooie internationale straat. Dat kan Rudy Kousbroek anno nu toch ook wel zeggen; of moet ik het hier maar zeggen? Ga er gerust lekker en relaxed shoppen;) Anyway; gotta catch’em all!

