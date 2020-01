Sonsbeek 20->24

Het is 2020 geworden, en dat betekent dat er een ‘Sonsbeektentoonstelling’ aan komt – kortweg sonsbeek. Sinds 1949 strijken tijdens sommige zomermaanden internationale kunstenaars met hun werken neer in ons Sonsbeekpark. De laatste manifestatie was in 2016 in park én stad: er werd nauw samengewerkt met publiek, bewoners van Arnhem en lokale culturele initiatieven. In 2020 gaat het er wéér anders uit zien.

2020

Vanaf dit jaar laat sonsbeek het quadriënnale-model los. sonsbeek blijft zichtbaar met een doorlopend programma met hoogtepunten in de jaren 2020 en 2024. Artistiek directeur Bonaventure Ndikung, het team van curatoren en een deel van de kunstenaars blijven tot 2024 betrokken bij sonsbeek. De twaalfde editie in 2020 blijft wel, zoals eerdere edities, 100 dagen duren: van 5 juni tot en met 13 september 2020. De naam sonsbeek2020 wordt dan ook vanaf nu sonsbeek20→24.

Concept

Het concept waarmee Bonaventure Ndikung en zijn team aan de slag zijn gegaan heeft als titel meegekregen Force Times Distance – On Labour and its Sonic Ecologies. Aan de hand van de thema’s arbeid en het sonische (geluid, muziek, oral history) wil Ndikung feit en fictie over Arnhem en de regio in verband brengen met verhalen wereldwijd. Met een keur aan nationale en internationale kunstenaars, denkers én zeker ook publiek wordt betekenis gegeven aan lokale en mondiale verschuivingen op het terrein van politiek, economie en technologie. Door kritisch naar het verleden te kijken en te luisteren naar alternatieve geschiedenissen en aspecten van gender, identiteit, ras en diaspora, onderzoekt sonsbeek20->24 en de betrokken kunstenaars modellen voor de samenleving van de toekomst.

Samenwerking

Voor sonsbeek20→24 wordt er nauw samengewerkt met onder meer het Kröller-Müller Museum, Museum Arnhem en ArtEZ. Voor het eerst in de geschiedenis van de tentoonstelling breidt sonsbeek20→24 zich bovendien uit richting het noorden, waarmee een kunstroute ontstaat die voert door de parken Sonsbeek, Zypendaal en Schaarsbergen en die vervolgens via het Nationaal Park De Hoge Veluwe tot aan het Kröller-Müller Museum loopt. Museum Arnhem zal tijdens sonsbeek20→24 participeren met een tentoonstelling in De Kerk. Het Kröller-Müller Museum organiseert tijdens het evenement een grote tentoonstelling in het museum. Met de samenwerking krijgt de verbinding tussen Arnhem en de Veluwe een impuls en wordt de noordrand van de Veluwe betrokken bij de 12de editie van het internationale culturele event.

Sonsbeekarchief

De organisatie is op zoek naar foto’s, film- en videomateriaal, documenten en objecten van alle sonsbeek-edities tussen 1949 en 2016. Ook persoonlijke verhalen zijn belangrijk. ‘In aanloop naar sonsbeek20→24 leggen we een bijzonder archief aan dat heden, verleden en toekomst verbindt.’

Dankzij de verzamelde documenten, voorwerpen en oral history bevat het toekomstige archief een veelheid aan stemmen en perspectieven op sonsbeek-tentoonstellingen en de tentoongestelde kunstwerken. Het archief zorgt ervoor dat toekomstige generaties meer te weten komen over, en anderen in de toekomst beter onderzoek kunnen doen naar sonsbeek en haar zeer bijzondere geschiedenis.

Hier lees je er alles over.

Geschiedenis

Een wethouder, een medewerker van de VVV en de burgemeester van Arnhem namen in 1948 het initiatief voor een hedendaagse kunsttentoonstelling die in Europa haar gelijke niet kende. Zo hoopten zij de stad, die flink had geleden onder de bombardementen tijdens WOII, nieuwe allure te geven.

Tussen 1949–1958 vond SONSBEEK elke drie jaar plaats en daarna met onregelmatige intervallen in 1966, 1971 (curator: Wim Beeren), 1986 (curator: Saskia Bos), 1993 (curator: Valerie Smith), 2001 (curator: Jan Hoet), 2008 (curator: Anna Tilroe) en 2016 (curator: ruangrupa). Na afloop van iedere editie laat de gemeente Arnhem een aantal kunstwerken permanent in de stad plaatsen.

Stichting Sonsbeek & State of Fashion organiseert sinds 2016 twee beeldbepalende, internationale events in Arnhem: sonsbeek (hedendaagse kunst in de openbare ruimte) en State of Fashion (mode). sonsbeek en State of Fashion kenmerken zich door hoge artistieke kwaliteit, internationale allure, en maatschappelijke betrokkenheid. Beide zijn (inter)nationaal onderscheidend, verstevigen de infrastructuur voor creativiteit en innovatie, stimuleren (internationale) samenwerking en versterken de internationale reputatie van Arnhem en Gelderland als creatieve, innovatieve en groene stad en regio. Beide events doen dit vanuit een eigen focus. ​Stichting Sonsbeek & State of Fashion heeft zowel van sonsbeek (2016) als van State of Fashion (2018) een succesvolle editie gerealiseerd en bouwt nu verder aan de toekomst.

