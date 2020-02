Stoney tony smartphones in Rozet

De jeugd heeft de toekomst. Zo zeggen ze, want lekker in je puberjaren experimenten met allerlei interessant dingen en middelen. Stappen tot je erbij neervalt. Je grenzen leren kennen. Het kan allemaal in je jeugdjaren.

Blogger Paul van Kempen (1968) is een kid van de jaren 80. Daarna heeft hij het verdacht slecht bijgehouden naar eigen zeggen, of lijkt dat maar zo? Paul is daar naast autonoom muziekproducer. Of dat nou zulke goede muziek is, mag men zelf beoordelen… maar eerst zijn blog:

Door Paul van Kempen

Ik ben zelf wat ouder zoals men wellicht nu wel weet dankzij mijn zoveelste blog voor Arnhem-Direct. Ik ben dan ook wat voorzichtiger geworden met experimenteren, want dingen worden anders als je ouder wordt. Zo weet ik uit eigen ervaring. Je wordt ook wat verantwoordelijker en dan kan men niet altijd allerlei risico´s meer nemen.

Rozet

Ik doe dan ook niet zo snel mee met de zoveelste app voor de smartphone of social media als Tik Tok, Instagram, Snapchat of Facebook. Ik heb verder niet zo´n denderende wifi ter beschikking. Ja, je kan niet alles hebben. Zo was ik laatst in de Arnhemse bieb genaamd Rozet om mijn blogs even door te mailen. Ja, zo ouderwets gaat dat nog. Het zal menigeen verbazen. Echter, in deze Arnhemse bieb viel mij op hoeveel studenten er serieus aan het studeren waren met hun smartphone in het handje. Dat zal er zeker inhakken. Toen ik klaar was met het uploaden van mijn blogs liep ik langs een rek waar een boek er bovenuit stak met de titel ´Superverslavend´. Ik dacht dat het een boek over drugs was. Laat ik even kijken wat het is, maar het bleek een boek over smartphones en social media te zijn geschreven door ene Adam Atler. Het boek geeft aan hoe verslavend smartphones en social media zijn. Ook interessant, ergens.

Superverslavend

In het eerste hoofdstuk werd uitgelegd dat de makers en ontwikkelaars van apps, smartphones, Ipads en verdere social media hun eigen kinderen onthielden van deze technologische nieuwe ontwikkelingen vanwege het tony scarface motto ´don´t get high on your own supply´. Deze lieden maken bewust verslavende producten en stoppen er nog meer superverslavende elementen in. De maker van online game ´World of Warcraft´ wilde zijn eigen spel geeneens spelen. Ja, dat is wel serieus.

Boek

Terwijl ik het boek zo verder las, zag ik soms wat studenten ietwat steeds grijpen naar hun smartphone. Wellicht vanwege ´the fear of missing out´, oftwel, bang om iets te missen. Ik vroeg me even af waarom ik nu eigenlijk op dit boek van auteur Adam Atler kwam. Bijna te toevallig in een omgeving waar de laptops en smartphones precair en dominant aanwezig zijn.

Heroïne

Ik weet daarnaast niet of we in de toekomst een tijd krijgen waar we de smartphone als uiterst verslavend zullen zien en net zo fout als sigaretten roken of heroïne spuiten. De jeugd zegt dat de smartphone en social media bij deze generatie hoort. Zou kunnen, maar waarom onthouden Bill Gates, Steve Jobs en andere high tech ontwikkelaars hun kinderen dan ervan? Dat is toch voor een bepaalde reden, zo moet wel, maar geef deze blog toch maar een positieve like, dan krijg ik mijn stofjes in mijn brein weer binnen, want daar doe je het toch voor. Of ben ik al te ver heen als hippe influencer via social media en klaar voor een serieuze interventie? Haha!

Anyway, gotta catch´em all!

