Signaal afgeven met een wandeling door Klarendal

Deze weken wandelen bewoners en professionals van Klarendal samen in de avonduren door de wijk, om drugsgebruikers, hangjongeren en andere overlastgevers aan te spreken en overlastplekken in beeld te brengen. Maandagavond was de eerste wandeling in de stromende regen, burgemeester Marcouch liep mee.

De wandeling is niet bedoeld als burgerwacht, maar om een signaal af te geven aan andere wijkbewoners, contact te maken en er samen voor te zorgen dat Klarendal een prettige wijk blijft. ‘Wegzakken? Dat laten we niet gebeuren’, aldus Berry Kessels – aanjager in dit traject.

Wat ging er aan vooraf

Eind oktober van het vorige jaar hebben meerdere Klarendallers verenigd in bijvoorbeeld het Bewonersoverleg, ondernemersvereniging DOCKS en Bouwspeelplaats de Leuke Linde, zich laten afvaardigen door de voorzitter van de Leuke Linde die alarm is gaan slaan op het stadhuis: ‘De drugsoverlast groeit ons boven het hoofd’.

Sinds twee jaar is in Klarendal een werkgroep actief, waar bewoners en werkers kijken wat ze kunnen doen. De kwetsbare plekken zijn geïnventariseerd en daar waar mogelijk zijn er in samenwerking met Team Leefomgeving fysieke acties ondernomen, zoals verlichting op bepaalde plekken, wat snoeiwerk om een plek overzichtelijker te maken en er is ergens eens een hekje geplaatst. ‘Maar veel meer kunnen wij niet doen binnen onze mogelijkheden: drugsoverlast en criminaliteit groeien ons nu echt boven het hoofd. We vragen om hulp. […] Er is meer regie nodig’ aldus Onstein destijds.

Dezelfde avond publiceerde de redactie van Klarendal een verslag hiervan op de wijkwebsite, wat direct werd opgepakt door de Arnhemse pers die er nog een aantal artikelen en interviews overheen schreef. Ook de Klarendalse wijkkrant somde in de laatste editie van 2019 nog weer een aantal situaties en geluiden op. Op het stadhuis stond het onderwerp ondertussen hoog op de agenda.

Daarnaast hebben we óók de parkeerproblematiek wat door de gemeente even op de plank is komen te liggen, slingeren er regelmatig vuilniszakken rond sinds de containers alleen open gaan met een afvalpas én woont ‘de verwarde mens’ vanwege ‘beddenafbouw’ in de GGZ onder ons: allerlei factoren die de leefbaarheid waar Klarendal zo hard aan heeft getrokken, niet ten goede komen. En onze burgemeester (sinds kort woonachtig schuin tegenover De Leuke Linde) ziet dat. Daarom is voormalig manager van Volkshuisvesting Arnhem Berry Kessels aangetrokken, om in ieder geval de komende zes maanden als aanjager en met alle partijen in de benen, (drugs)overlast situaties onder controle te krijgen. Kessels: ‘Deze wijk is van ver gekomen en te mooi om weer weg te laten zakken. Daarom wil onze burgemeester nu actie. We zijn er vroeg bij. Ik ben blij dat ik mag helpen.’

Wandelen met burgemeester Marcouch

De eerste wandeling vond deze maandag plaats. De aanwezigen verzamelden tijdens etenstijd bij Goed.Proeven, genoten van een pizza, sparden over de bedoeling van de wandeling en vertrokken verdeeld in drie groepen voor enkele uren de wijk in. Terug op de startlocatie deelden ze hun ervaringen tijdens de wandelingen. Het viel op dat het vooral over ergernissen rond verkeerd aangebonden vuil en foutparkeren ging. Er is tevens een pamflet opgemaakt door het Bewonersoverleg, het bestuur en vrijwilligers van Bouwspeelplaats de Leuke Linde en werkgroep Schoon Klarendal over afval, wat gisteravond voor het eerst werd verspreid in de wijk.

Burgemeester Marcouch post deze avond op zijn Facebook profiel: ‘Ons besef van veiligheid wordt sterk bepaald door wat wij zien in onze eigen omgeving. Daarom ging ik vanavond samen met bewoners, politie, en handhavers Klarendal in om overlastplekken in beeld te brengen en overlastgevers aan te spreken.

Verloedering en overlast zijn vaak een teken aan de wand voor een wijk die afzakt. Overlastgevers, drugscriminelen en bewoners die de buurt intimideren, mogen geen kans krijgen. Dat moeten wij aanpakken.

Vorig jaar ben ik daarom met bewoners in de wijken om tafel gaan zitten om hun zorgen en de veiligheidsproblemen die wij samen zien te bespreken. Vanavond starten wij in Klarendal als eerste met het aanpakken van de wijkveiligheid. Spoedig volgen de andere wijken en gebieden.

Het verantwoordelijkheidsbesef van wijkbewoners, de wijze waarop zij elkaar attent maken op de normen in de wijk en hun ogen en oren waarmee zij de overheid informeren over misstanden; dat is wat wijken veerkracht geeft.

Iedereen verdient een omgeving die opstuwt in plaats van omlaagtrekt. Dat is voorwaardelijk om het beste uit jezelf te halen. #ArnhemSpirit’

De burgemeester wil vooral laten zien dat er wat gebeurt en daardoor het vertrouwen herstelt. De volgende wandelingen zullen woensdag 4 maart, vrijdag 6 maart, dinsdag 10 maart en donderdag 12 maart zijn, start alle dagen om 18uur bij Goed.Proeven.

