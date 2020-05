Strand Zuid opent op tweede Pinksterdag

Genieten van zwoele zomeravonden met een vuurkorf, poedelen aan de Rijn en ravotten in het zand: er lekker tussen Strand Zuid. Na een succesvol eerste seizoen vorige zomer, later dat gepland maar eerder dan vorig jaar: op 1 juni opent de eventlocatie en horecapaviljoen ineen op de Stadsblokken in Arnhem Zuid.

Vakantiegevoel in eigen stad

Juli tot en met september 2019 smaakten naar meer, maar een langer seizoen zat er toch niet in zoals bedacht. De organisatie had eigenlijk het paviljoen al op willen bouwen voor het Paasweekend in april. Maar de coronacrisis heeft – zoals in álle sectoren! – de plannen op zijn kop gezet. Op tweede Pinksterdag is het dan alsnog zover.

Strand Zuid is het stadsstrand van Arnhem! Een eventlocatie en horecapaviljoen ineen. Borrelen, eten en events aan de Rijn op de Stadsblokken naast de historische John Frost brug. De organisatie had al vorig jaar plannen om voor 10 jaar bij te tekenen: het vakantiegevoel in eigen stad!

Maar anders

Vooralsnog is Strand Zuid dagelijks open van 12.00u tot 0.00u. Maar hoe ziet zo’n dagje Strand Zuid eruit in deze (corona) tijd? Vorig jaar waren er dagelijks evenementen, georganiseerd in samenwerking met o.a. Luxor Live en het Posttheater. Momenteel is er nog geen evenement gepland. Het pontje vaart voorlopig óók niet naar van en naar Arnhem Zuid!

Aankomende week volgt verdere informatie via óf Instagram, óf Facebook óf de website van Strand Zuid.

