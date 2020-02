Succesproject Koken Binnen Je Budget: Meer dan alleen koken!

Vorige week is in MFC De Spil in Malburgen weer een editie van het project Koken Binnen Je Budget afgerond. Een succesvolle laagdrempelige Arnhemse cursus onder begeleiding van een kok en een taaldocent waarbij gezond en betaalbaar koken centraal staat. Tijdens de laatste kookles zijn certificaten uitgereikt aan de deelnemers, die naast budgetvriendelijk koken ook aan de slag zijn gegaan met beter leren spreken, schrijven en lezen. Meer dan alleen koken!

Koken Binnen Je Budget

Na een eerste proef ongeveer een jaar geleden is er nu een nieuwe variant Koken Binnen Je Budget ontwikkeld in samenwerking met de Voedselbank en Vitanos. De deelnemers leerden koken met een klein budget, in combinatie met voedingsmiddelen die de Voedselbank levert. Elke les wordt gezamenlijk een gerecht bereid en aan het einde van de les gezellig samen gegeten.

Enthousiaste deelnemers

De 12 deelnemers leerden niet alleen lekkere gerechten te koken. Ook leerden zij hoe een menu uit te schrijven, hoeveelheden ingrediënten te berekenen, etiketten te lezen en hoe verstandig om te gaan met geld. De gerechten die zij maakten passen in een gezonde leefstijl, dus werd rekening gehouden met het gebruik van vetten, koolhydraten, suiker en zout. Zowel de begeleiding als de deelnemers zijn erg enthousiast. “Ik heb het ervaren als een prachtig project!” “Ik heb zoveel nieuwe dingen geleerd en heerlijk gegeten, ben zo blij!”

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties