Support your locals

Op de valreep probeert Arnhem Direct nog bij te dragen aan o.a. de #supportyourlocals campagne van Visit Arnhem Nijmegen, om de lokale horeca te ondersteunen. Ook al blijft die voorlopig nog gesloten, premier Mark Rutte zei niet voor niets tijdens de laatste persconferentie dat het een goed idee is om je kerstdiner af te halen bij of te laten bezorgen door je favoriete restaurant.

Horeca

Met ‘Support your local’ bundelen Visit Arnhem en Visit Nijmegen de initiatieven van lokale horeca. Doel is om de horeca te steunen en inwoners te stimuleren tijdens de feestdagen lokaal te kopen.

Op de website visitarnhem.com/support worden in drie categorieën creatieve ideeën voor een sfeervolle en smakelijke Kerst aangereikt:

– Écht (thuis) uit eten met kant-en-klare afhaal- en bezorg initiatieven.

– Zelf zorgen voor de finishing touch met afhaal- en bezorginitiatieven om thuis te bereiden.

– Lokaal genieten van de lekkerste streekproducten waarmee je zelf een heerlijke maaltijd bereidt.

Herre Dijkema, directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen: “Het is treurig om te zien hoe moeilijk de lokale horeca ondernemers het momenteel hebben. We willen er alles aan doen om ze te helpen en daarom brengen we nu de feestdageninitiatieven van de ondernemers graag onder de aandacht van onze eigen inwoners. Zo bieden we inspiratie aan alle inwoners van de regio Arnhem om hun feestdagen een lokaal tintje te geven. Je eet niet alleen lekker, je ondersteunt ook nog eens de ondernemer ‘om de hoek’!”

Arnhems Hert

Maar er zijn meer mogelijkheden om de lokale ondernemers te ondersteunen: Je kunt Arnhemse ondernemers helpen door deelnemer te worden van Arnhems Hert,een digitale, regionale munt. Koop Arnhems Hert aan van je euro’s en krijg dezelfde waarde ervoor terug: € 1 = 1 ARH. Besteed het circulair geld (Arnhems Hert) vervolgens bij de deelnemende bedrijven. #SUPPORTYOURLOCALS

Binnenstad en Modekwartier

Ook de binnenstad is online en tevens ondernemers in het Modekwartier hebben webshops!

