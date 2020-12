Volgend jaar: een groots en magisch winterevent

December 2020 is zoals het hele jaar, anders dan anders. Er zou een karige editie van Winter Arnhem in de binnenstad plaatsvinden, maar na de laatste persconferentie werd ook die gecanceld. De organisatoren zitten echter niet stil en kijken vooruit.

Vooruit kijken

Platform Binnenstad Arnhem gaf al begin 2020 de opdracht om na te denken over de komende drie jaren: ‘De Grootste Kerstmarkt van het Oosten’ vond vijf keer plaats, naast een maand lang kerstevenementen en activiteiten onder de noemer Winter Arnhem. Niemand voorzag natuurlijk de coronacrisis, en de organisatoren kijken ondertussen naar 2021, 2022 en 2023: er staat een vernieuwd en grootschaliger evenement in de planning.

Het nieuwe winterevent voorziet een maand lang, van 10 december tot en met 10 januari 2021, in een uitgebreid programma voor Arnhemmers en bezoekers van de stad. De Markt voor het Provinciehuis vormt het hart van het magische winterevent, dat ook elders in de stad opduikt. Samen met het Sportbedrijf Arnhem leggen de organisatoren op een sportieve manier een verbinding tussen de binnenstad en de Arnhemse wijken. Ook is de organisatie van het winterevent voor 2022 en 2023 al verzekerd.

De stad krijgt een nieuw, groots en magisch winterevent. Inwoners en bezoekers van de stad kunnen dan een maand lang genieten van een feestelijk evenement met landelijke uitstraling. Denk aan festiviteiten als een mega-ijsbaan, een sprookjesachtig verlicht reuzenrad, een spectaculaire kerstmarkt, een wintertheater met bekende artiesten en heel veel meer. Dit alles – denken wij – als de coronamaatregelen het tegen die tijd weer toestaan.

Nieuwe naam

‘De Arnhemse organisatoren Frans van Eck en Raymond Driessen vinden het belangrijk om de inwoners van Arnhem bij het evenement te betrekken. Vandaar dat Arnhemmers hun voorkeur voor de nieuwe naam kenbaar kunnen maken. Zelf een naam verzinnen kan ook’ ontvingen we in de mailbox op 4 december. Men kon via een link tot 6 december stemmen en op 11 december werd de nieuwe naam bekend gemaakt.

BEKIJK DE TRAILER VAN WINTER WONDERLAND ARNHEM

