Teken mee met The Big Draw in de buurt-ramenroute!

Tijdens The Big Draw in september – hét grootste tekenfestival ter wereld – pakt Rozet voor de derde keer in de haarvaten van de stad uit met de ramenroute: ondernemers stellen hun ruit of etalage beschikbaar, en kunstenaars maken daar vervolgens mooie kunstwerken op. In 2022 bestierden 130 kunstenaars etalageramen in 5 winkelgebieden; in 2023 zullen dat er nog meer zijn. Teken je mee?

De kracht van tekenen

The Big Draw en Rozet willen Arnhemmers het plezier en de kracht van het tekenen laten ervaren. Daarom wordt er weer gezocht naar tekenaars die tussen 14 en 17 september 2023 mee willen doen aan de ramenroute. Lijkt het je leuk om onderdeel te zijn van The Big Draw in de buurt 2023? Meld je dan vóór 1 juli aan als tekenaar via www.rozet.nl/thebigdrawindebuurt.

Als je geselecteerd wordt voor de ramenroute, krijg je een raam van een winkelier ter beschikking om op te tekenen. Hiervoor is een vergoeding beschikbaar.

Heb je nog vragen over The Big Draw in de buurt? Stuur dan een mail naar thebigdraw@rozet.nl.

The Big Draw in de Buurt Arnhem zit sinds kort op Instagram!

