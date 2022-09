Van 15 t/m 18 september vindt het grootste tekenfestival ter wereld plaats: The Big Draw, het internationale festival dat mensen de kracht van tekenen wil laten ervaren. Niet alleen in en om Rozet en in de binnenstad, maar ook in de haarvaten van de stad zullen tekenactiviteiten plaatsvinden; The Big Draw in de buurt, uitgezet door de cultuurmakelaars van Rozet.

RAMENROUTES EN MEER

Zo worden er in meerdere winkelgebieden naast de binnenstad, ramenroutes uitgezet: winkeliers stellen hun winkelruiten beschikbaar, kunstenaars fleuren deze tijdens het hele weekend op met hun kunstwerken. In de winkelcentra Kronenburg én Presikhaaf, draagt ook eigenaar Wereldhave een steentje bij aan het volle programma aan tekenactiviteiten tijdens The Big Draw. In de Steenstraat zullen maar liefst vierendertig etalageramen worden opgeluisterd met kunst! Net als in alle winkelgebieden, zullen er ook in winkelcentrum Schuytgraaf karikaturisten te vinden zijn én zullen er ook losse tekenactiviteiten te vinden zijn in de wijken.

Een weekje later barst The Big Draw door Rozet nóg eens los in winkelcentrum De Drieslag in Malburgen Oost.

DONDERDAG DE 15e

15:30 – 18:00u: In Sint Marten bestiert kunstenares Caroline Kortenhorst samen met bewoners de openbare ruimte met glasstiften en stoepkrijt op het pleintje voor wijkcentrum De Nieuwe Hommel aan de De Wiltstraat.

09:00 –17:00u: Er wordt een MEGA raam tekening gemaakt door Kees Westervelt van Collectief Koppig in samenwerking met Bibliotheek Presikhaaf. Kom naar MFC Presikhaven/De Werf, om te helpen ontwerpen, kijken en aanmoedigen.

VRIJDAG DE 16e

12:00 – 15:00u: Op de ruiten van Rozet Kronenburg in winkelcentrum Kronenburg, kunnen kinderen onder begeleiding van Maya Kraayenbrink komen tekenen! Aanmelden is niet nodig, dus kom langs!

ZATERDAG DE 17e

13:00 – 16:00u: BIG Big Draw! Midden in winkelcentrum Presikhaaf is iedereen welkom om mee te tekenen samen met Jimmie en Krista van Collectief Koppig.

13:00 – 15:00u: Paintbrushen in VR met VR Sensations (niet aanmelden, vrije inloop) in de leegstaande horecaruimte winkelcentrum Kronenburg.

12:00 – 17:00u: In het winkelcentrum van Schuytgraaf is de dag gevuld met graffiti workshops van Jeroen Pronk (Pronk stukken) voor kids van 10+, stoepkrijt tekenen met Sterre Leroi, optredens van de Flageolettes, PowerPlug Acts en Speedy bites van Vitanos.

ZONDAG DE 18e

13:00 – 16:00u: In de Hoogkamp wordt met creatieve bewoners een kunstwerk gemaakt aangestuurd door urban arts platform New Hearts, waar met het thema DNA van de wijk gewerkt zal worden.

13:00 – 16:00u: Nóg eens BIG Big Draw midden in winkelcentrum Presikhaaf. Kom mee tekenen met Jimmie en Krista van Collectief Koppig.

13:00 – 14:00 of 14:30 – 15:30u: In de leegstaande horecaruimte winkelcentrum Kronenburg geeft Jay Damsté een workshop striptekenen. Aanmelden via jelle.vaneerd@rozet.nl voor een van de twee tijden!

KARIKATURISTEN

De karikaturisten van artiestenvereniging EnProfil maken in heel korte tijd sterk overdreven portretten, waarbij het met name om de humor gaat. Alles wordt anders, maar wel zó, dat de gelijkenis blijft. Op zaterdag de 17e zullen de artiesten te vinden zijn op de volgende plekken:

Winkelcentrum Presikhaaf

11:00 – 12:45u: Tekenaars Gady en Jeanet

De Steenstraat

13:15 – 15:00u: Tekenaars Gady en Martin

Winkelcentrum Kronenburg

12:00 – 13:45u: Tekenaars Reinoud en Jan

Winkelcentrum Schuytgraaf

14:15 – 16:00u: Tekenaars Reinoud Jan

ZATERDAG DE 24e

In Malburgen schuift The Big Draw een weekje door naar zaterdag 24 september, waar Bureau Ruimtekoers die dag in aanloop naar Het Grote Wijkdiner de hele middag doe-activiteiten heeft uitgezet in winkelcentrum De Drieslag. Rozet sluit met The Big Draw in de buurt aan!

12:00 – 17:00u: Kom zien hoe kunstenaars live raamtekeningen maken

13:00 – 16:00u: Teken op ramen samen met kunstenares Maya Kraayenbrink

13:00 – 16:00u: Kaarten maken en handletteren bij Ingeborg

Reacties