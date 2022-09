Kunst kijken en kopen in Transformatiegebouw

Kunstliefhebbers opgelet: in het weekend van 24 en 25 september 2022 is het genieten geblazen in de Arnhemse Van Oldenbarneveldtstraat. Dan vindt in het markante monumentale Transfomatiegebouw de inmiddels vierde editie van ART@deTransformatie plaats. In wat ook wel ‘Kunstfabriek de Transformatie’ wordt genoemd, openen meer dan zestig deelnemende kunstenaars hun atelier of studio. Super interessant voor verzamelaars, galeriehouders en belangstellenden voor actuele kunst. Veel van de getoonde objecten van schilders, beeldhouwers, ontwerpers, filmmakers, muzikanten, enzovoort, is tevens te koop.

In de zes verdiepingen van de Kunstfabriek (en omliggende panden) houden circa zestig kunstenaars op zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 van 12 tot 17 uur open huis. De atelierhouders exposeren hier hun werk en veel daarvan is dit weekend bovendien te koop. Zaterdag op 12 uur opent de Arnhemse wethouder van cultuur Cathelijne Bouwkamp de expositie.

Te zien en doen

Het is vaak inspirerend persoonlijk kennis te maken met de kunstenaar die met zijn of haar creaties ontroering weet te wekken. Velen zijn nieuwsgierig naar wat de kunstenaar inspireert en hoe die inspiratie wordt vormgegeven. In de Boderuimte (direct naast de ingang) presenteren de meeste deelnemers zich met een klein kunstwerk, dat voor een bedrag onder de 200 euro te koop is. Wat dit betreft, haast u! Dikwijls zijn de charmante schilderijtjes, foto’s enzovoort, binnen de kortste tijd verkocht. In de Transformatie Kunstruimte (ruimte 3.31) exposeren makers van monumentaal en groot ruimtelijk werk. In Pianostudio Arnhem zijn (aspirant)pianisten en musici welkom om kennis te maken in een speciale ruimte waarin muziek maken centraal staat. Bovendien biedt Omstand ruimte aan jong talent om zich met hun werk te presenteren.

Serviceinformatie

Art@deTransformatie, Van Oldenbarneveldtstraat 90, Arnhem.

Openingstijden zaterdag 24 september en zondag 25 september 2022 van 12.00 -17.00 uur

Gratis entree en gratis parkeren

Contactpersonen: Marion van Hoof 06-14443890 of Ineke van Dongen 06-57559334‬

Meer informatie: www.transformatiearnhem.nl, Instagram, Facebook, www.omstand.nl en pianostudioarnhem.nl

Reacties