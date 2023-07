TheaterAvenue ‘Gezellig en toegankelijk festival in de zomer in Arnhem’

De TheaterAvenue in Arnhem, het jaarlijkse zomerfestival waar liefhebbers van theater, muziek, dans en lekker eten samenkomen, staat weer voor de deur. Van 17 t/m 20 augustus 2023 zal het prachtige Sonsbeekpark in Arnhem voor de 23e keer worden omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplek vol vermaak en plezier voor jong en oud.

Al 23 jaar is de TheaterAvenue een geliefd festival en biedt een breed scala aan artistieke en culturele activiteiten. Dit jaar belooft het programma weer een feest van creativiteit en diversiteit te worden. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd aanbod aan theater- en dansvoorstellingen, livemuziek, straattheater, comedy, kunstinstallaties en nog veel meer.

Voorstellingen, foodtrucks en veel makers

Wat het festival zo bijzonder maakt, is de gezellige en toegankelijke sfeer. De TheaterAvenue is er voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond. Gezinnen kunnen samen plezier beleven aan de kindervoorstellingen en -activiteiten, terwijl vriendengroepen kunnen genieten van de levendige ambiance en het rijke culturele aanbod. Het festival biedt ook diverse culinaire hoogstandjes, zoals ons Italiaanse restaurant Moltogusto en verrassende en gevarieerde foodtrucks, waar bezoekers zich kunnen laven aan heerlijke gerechten en verfrissende drankjes.

Met sprookjescircus Nicole et Martin uit Zwitserland, de Soultrain, Theater de Leeuw, danscollectief MAN II CO, Ludique!, Theater Oostpool, Introdans, een walvis in de vijver (Pleuni Hoving), comedy, cabaret, muziek, dansen, jong talent, Arnhemse makers en nog veel meer!

Toegankelijkheid

De organisatoren van TheaterAvenue hebben veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het festival. Er zijn faciliteiten voor mensen met beperkte mobiliteit en speciale voorzieningen voor bezoekers met bijzondere behoeften. Hierdoor kan iedereen volop van het evenement genieten en zich welkom voelen.

Check de website voor informatie.

De TheaterAvenue is een festival dat verbindt, inspireert en vreugde brengt aan mensen van alle leeftijden. Het is een viering van kunst, cultuur en het leven in het algemeen, en een niet te missen evenement deze zomer.

Open

Donderdag, Vrijdag en zaterdag: 14.00 tot 00:00 uur

Zondag: 12.00 tot 21.00 uur

Check de website voor het laatste nieuws (rond half juli staat het programma online):

www.theateravenue.nl

Reacties