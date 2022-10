Tiende Rozessie: vrijplaats voor jong talent

Iedere derde donderdag van de maand Rozessie – een begrip voor jonge Arnhemse performers. De 3e verdieping van Rozet Arnhem verandert op donderdag 20 oktober voor de tiende keer in een grote gratis toegankelijk huiskamer met podium als vrijplaats voor jonge makers, om aan elkaar en aan publiek te laten zien wat ze aan talent in huis hebben.

Rozessie is de plek bij uitstek om onder het genot van een gratis hapje en een drankje contacten te leggen met andere jonge artiesten en creatieve geesten.

Line-up Rozessie donderdag 20 oktober

Doris DatWay: noemt zijn muziek pop-lounge, rustige organische muziek met invloeden van jazz en pop. Vaak verklaart hij zichzelf als ‘Justin Timberlake maar dan in een lift’. Zijn doel is om vanuit zijn hooft een rustige vorm van emotionele muziek te vertalen naar de wereld, maar hij covert ook o.a. jazz/bossa nova nummers en chansons.

DJ Kosmik Relapse: is begonnen met draaien op huisfeesten, waarna hij zijn identiteit als dj verder heeft ontwikkeld. Nu combineert de 20-jarige Wiebe Willemsen electro, oldschool hiphop en memphis rap en hoopt hij met zijn sets de energie van hiphop te verbinden met clubmuziek. Je kunt donderdag snelle drumpatterns, vocal chops en invloeden vanuit Detroit verwachten.

Imme: is 19 jaar en studeert Songwriting Pop aan Codarts Rotterdam. Ze is breed in haar muziekinteresse, eigenzinnig origineel is haar muziek. Met haar heldere stem en tegenspelend gitaarspel zoekt ze als solo singer-songwriter de intimiteit van verstillende luistermuziek. Imme werd in 2021 tweede op de landelijke finale van Kunstbende categorie muziek. In 2022 studeerde ze af aan de muziekopleiding van het Rijn IJssel in Arnhem. Voor haar vervolgopleiding is ze daarop als Brabander nu met overtuiging Rotterdammer geworden.

Kwaboi: was vroeger een Kwajongen, maar tegenwoordig is hij een ambitieuze rapper die zijn emoties in een persoonlijk verhaal op beats zet. Hij combineert rap met catchy popmelodieƫn. Met zijn rauwe stemgeluid, snelle flows en persoonlijke raps weet hij zijn publiek te raken en aan zich te binden. Zijn teksten gaan over herkenbare onderwerpen als liefde, geluk en prestaties. Daarnaast bespreekt hij gebroken banden, pesterijen en het gebrek aan een rolmodel in het verleden. Hij hoopt door deze lastige onderwerpen bespreekbaar te maken een rolmodel te zijn die hij vroeger zelf gemist heeft.

De podiumsessies duren elk ongeveer twintig minuten, de host van de avond is Marwin Thiesky en food by Vitanos.

Wat: Tiende editie van Rozessie

Waar: Op de 3e etage van Rozet Arnhem, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem

Wanneer: Donderdag 20 oktober van 18:00 tot ongeveer 20:30 uur

Entree: Gratis, hapjes en drankjes aanwezig!

Over Rozessie

Rozessie biedt jonge makers uit Arnhem en omgeving een podium en vrijplaats om ervaring op te doen en nieuwe dingen uit te proberen binnen een gezellige huiskamersetting. Deelnemende artiesten mogen ook nieuwe acts aandragen voor komende edities, zodat iedere editie een lekkere bonte line-up heeft en artiesten het stokje onderling kunnen overdragen.

Rozessie is een initiatief vanuit Rozet en Jongin Arnhem. Voor de rest van 2022 staan er nog een tweetal edities van Rozessie in de planning. Wil je meedoen als artiest of meer informatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar rozessie@rozet.nl. De registraties van de vorige edities zijn hier te bekijken.

