Verse groenten en fruit voor Arnhemmers met een smalle beurs bij ‘De Blauwe Tomaat’

De vrolijk beschilderde SRV wagen van ‘De Blauwe Tomaat’ wringt zich voorzichtig tussen de geparkeerde auto’s en de viskraam op het marktplein op de Geitenkamp. Het is woensdagochtend en er schijnt een herfstig zonnetje. De groenten worden uitgestald en de klanten kunnen komen. Vrijwilliger Teun met de glimlach staat klaar om voor de klanten de spruitjes en de witlof af te wegen. Hij helpt met het vullen van fietstas of boodschappentas. Hij loopt zelfs mee naar een auto als het nodig is.

Door Gabrielle Zeevenhooven

Loes van der Meulen (1979), bedenker van het format van ‘De Blauwe tomaat’, is een ondernemer met een missie. Het idee voor de groentewinkel voor de kleinere beurs ontstond tijdens een reis in Engeland. Daar was een supermarkt met voedsel dat niet aan de norm beantwoordt, kromme komkommers, bleke spruitjes, kleine appeltjes. Tijdens een gezellige avond bij een vriendin met een wijntje en wat filosoferen, werd het idee geboren, zoiets zou toch ook in Arnhem moeten kunnen. Gezond eten voor een lage prijs voor mensen met een krappe beurs. Nu, 4 jaar later, is de SRV-wagen van ‘De Blauwe Tomaat’ een vast onderdeel van de Arnhemse wijken, vooral in die wijken waar de dubbeltjes omgekeerd worden. Iedereen kan zijn boodschappen doen bij ‘De Blauwe Tomaat’, maar veel van de klanten hebben minder te besteden. En naast de lage prijs is er ook waardering voor de vriendschappelijke sfeer, de persoonlijke aandacht en het praatje onder elkaar. Er staat altijd een thermoskan met koffie of thee klaar.

Vrijwilligers altijd welkom vooral een chauffeur

Iedereen kan meehelpen als vrijwilliger. Groenten in zakken doen, bestelling afrekenen op een bloknootje met een balpen, betaling regelen. Pin of contant, het kan allebei. Er staan kratten met overgebleven brood van bakker Ton van Otterloo. Veel van de klanten gaan met een extra brood naar huis. 3 broden voor een euro. Dat is in deze tijden van stijgende energieprijzen en inflatie niet te versmaden. Kinderen krijgen een mandarijntje mee of een appel. De Blauwe Tomaat heeft plaats voor vrijwilligers van allerlei pluimage; mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, als leer-werktraject voor werklozen en voor statushouders. Het belangrijkste is dat je als vrijwilliger aandacht hebt voor je medemens, dus ook dat je iemand die wat moeilijker loopt helpt met het vullen van de boodschappentas. En er is altijd een chauffeur nodig, die de grote SRV wagen door de Arnhemse straten wil manoeuvreren. Op dit moment is er een vacature voor een chauffeur.

Voedsel met een plekje voor een kleine prijs

Loes: “Wat me vooral bezig hield was dat er aan de ene kant in onze maatschappij voedsel wordt weggegooid omdat het tegen de datum aan zit, of een plekje heeft, terwijl er kinderen naar school gaan zonder ontbijt. Daar kon ik gewoon niet van slapen. Ook met weinig geld moet je gezond kunnen eten en er wordt dan ook minder voedsel verspild. Alle groente en fruit dat niet verkocht wordt op de markt gaat naar een stel hongerige varkens in Oosterbeek, geadopteerd dus niet voor de worst.

Fruit of groente bon cadeau

Naast de standplaats op verschillende locaties in Arnhem zijn er nog meer activiteiten waar de Stichting ‘De Blauwe Tomaat’ zich mee bezig houdt. Ten eerste gaat de SRV wagen langs bij verschillende locaties van de Drie Gasthuizen. Oudere bewoners, vaak met een vorm van dementie, kunnen groente en fruit kopen. Daarnaast is het mogelijk voor bedrijven om een fruit-abonnement te kopen. Dat betekent dat er iedere week een doos vers fruit op de werkplek staat. Daarmee wordt ook de prijs van de groente voor de klanten op de markt gesponsord. Een bedrijf kan een fruitmand bestellen voor een zieke werknemer. Die wordt dan door het team van Loes bezorgd. Je kunt trouwens ook een fruit- of groente bon bestellen voor iemand die je kent, maar ook voor iemand die je niet kent. En tenslotte kan Loes uitgenodigd worden voor een ondernemerspraatje, waar zij haar idee van ‘De Blauwe Tomaat’ en het model van sociaal ondernemen kan uitleggen.

Vrijwilligers gevraagd

Een organisatie als ‘De Blauwe Tomaat’ die werkt met vrijwilligers is voortdurend in beweging en er is van alles te doen binnen een leuke organisatie waar je elkaar kent en andere mensen ontmoet. Vrijwilligers komen en sommigen gaan weer. Ze stromen door naar betaald werk, of ze gaan iets anders doen. Daarom zijn er altijd mensen nodig die mee willen helpen. Op dit moment zoekt Loes vooral iemand die de SRV wagen wil besturen. Dus chauffeur in ruste of in de dop, geef je op.

Voor meer informatie zie: www.deblauwetomaat.nl

