Torenhoog Immerloo

Kleine makers, grote kunstwerken!

Het afgelopen schooljaar hebben 126 kinderen van De Johannesschool en 102 kinderen van Het Mozaïek samen 500 meter aan doeken beschilderd onder begeleiding van kunstenaars Krista Burger en Kenneth Letsoin. De beschilderde doeken zijn afgelopen week feestelijk onthuld en nu te bewonderen op de flats aan het Gelderse Plein.

In twee delen

Het project is een vervolg van een start aan het begin van het schooljaar; in september 2021 waren al 250 meter aan beschilderde doeken aan een flat op het Kleefseplein voor een week te bezichtigen, gemaakt door 102 kleine kunstenaars van de Johannesschool. Nu zijn daar nog eens 250 meters bij gekomen van leerlingen van Het Mozaïek. De kunstwerken uit de wijk bekleden nu samen de tweede, derde en vierde verdieping van maar liefst twee flats. De doeken blijven afhankelijk van wat de weersomstandigheden er mee doen, tot het einde van de zomervakantie hangen.

Rozet in de wijk

Tijdens beide openingsmomenten was het een feest om de leerlingen vol trots te zien wijzen naar welk stukje van het grote kunstwerk zij hebben beschilderd. Daarnaast zag je verbroedering ontstaan tijdens dit moment en trots van zowel ouders als kinderen. Het project is mede mogelijk gemaakt door sponsoring en vrijwilligers, aangejaagd door Rozet in de wijk.

