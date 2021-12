Trolleybus weg uit Oosterbeek [column]

Vanaf zaterdagavond 11 december 2021 is na ruim 70 jaar trolleybus Lijn 1 uit Oosterbeek verdwenen, die via Arnhem naar Velp rijdt. Lijn 1 blijft voortaan in Arnhem en zal doorrijden naar Arnhem Zuid. De reizigers van Lijn 1 voor Oosterbeek moeten voortaan de bus naar Wageningen nemen vanuit Arnhem of die bus van Oosterbeek naar Arnhem. Daar zijn de Oosterbekers (veel oudere mensen) niet blij mee, want die bus zit vaak vol met scholieren en studenten en dan moeten ze staan. Daarnaast roemen ze de trolleybus, die prettig en regelmatig rijdt.

Door Chris Zeevenhooven

Twintig jaar geleden werd de route van Lijn 1 al eens eerder doorgeknipt. Toen ging de bus uit Oosterbeek door naar de wijk het Duifje in Arnhem-Zuid en de bus uit Velp ging door naar de Burgers Bush. Na verloop van tijd heeft men die fout ingezien en is die fout hersteld door de historische verbinding tussen Velp, Arnhem en Oosterbeek weer te herstellen. Maar dit keer lijkt de knip radicaler want het is de bedoeling om de trolleydraden in Oosterbeek weg te halen. Dan is er geen weg meer terug, ook al kunnen de trolleybussen straks veel langer zonder draad rijden.

Donderslag bij heldere hemel

De beslissing om te stoppen met de dienstregeling is als een donderslag bij heldere hemel aangekomen bij iedereen, bewoners en bestuurders. Iedereen was verrast door de snelheid waarmee de verandering is ingezet. “De ene week hoor je dat de bus verdwijnt en de andere week is de nieuwe dienstregeling operationeel”, zegt de medewerker in een brasserie, die dagelijks de bus neemt om naar zijn werk te gaan gebruikt. Dat hebben de hogere machten van de vervoersregio en Breng besloten. “Corona, schijnt de oorzaak van deze beslissing”. Sinds de pandemie is uitgebroken is het aantal passagiers flink afgenomen en daarmee is de lijn niet meer rendabel. Maar Lijn 1 is wel een historische verbinding en Corona gaat toch ook weer een keer voorbij. Wat brengt Breng-mensen tot die radicale beslissing, terwijl de vraag naar beter en meer openbaar vervoer in de toekomst aannemelijk is.

Lijn 1 hoort bij stervormig OV netwerk Arnhem

De verbinding van station Oosterbeek naar het eindpunt bij station Velp via station Arnhem en station Velperpoort is een supersnelle betaalbare verbinding met een elektrisch aangedreven bus, waardoor Arnhem als regionaal centrum betekenis heeft. Maar als de bus niet meer doorrijdt naar Oosterbeek betekent dat ook wat voor de verbinding van Arnhem-West met het centrum en dat heeft ook gevolgen voor City Centrum Arnhem. De binnenstad draait ook op winkelend publiek uit Oosterbeek en Arnhem-West. Het succes wordt bepaald door goede betaalbare verbindingen met de binnenstad en dat kan met een stervormig OV netwerk en daar hoort lijn 1 bij, als straks Corona weer verdwenen is.

De gemeenteraad staat buitenspel

Hoe komt het toch dat zo’n beslissing op deze manier genomen kon worden. Terwijl politici in Arnhem zich druk maken over gelijkheid tussen man en vrouw en daar de vlag voor uithangen en een zebrapad in regenboogkleuren verven, hebben ze geen invloed meer op de dienstverlening van OV bedrijf Breng, want dat is aan de regio, zeggen ze dan. Maar van wie is het geld waarmee de dienstverlening wordt uitgevoerd? Is het niet fatsoenlijk om ruim van te voren het voorstel om een lijn te stoppen aan te kondigen en te bespreken of er ook (tijdelijke) alternatieven zijn tot Corona weer voorbij is en Oosterbeek weer met Arnhem verbonden kan worden. Arnhem en Oosterbeek hebben immers sinds 1945 een diepe verbinding die om heroverweging van dit besluit vraagt.

