Klooien tijdens de kerstvakantie!

Heb jij altijd al een robot willen bouwen? Of willen shinen in je eigen fantasievolle outfit? Of wil jij graag je eigen rap opnemen? Kom dan deze kerstvakantie op verschillende locaties in de stad toffe uitvindingen maken met Rozet in het Klooilab. Zelf maken is leuk, maar waar moet je beginnen? En hoe?

Door de hele stad heen, van Makercosmos aan de Coehoornstraat naar de oude bibliotheek Bieb3000 in Presikhaaf, van het Timmerhuis in Malburgen, naar Rozet bibliotheek weer terug in Presikhaaf: tijdens de kersvakantie kan de jeugd zich heerlijk en gratis vermaken door over eigen fashion en spoken word te dromen, zijn eigen robot te bouwen, een kunstwerk voor eigen wijk te bedenken en te maken of een geluidsmachine te bouwen. In het Klooilab staan het zelf experimenteren, het aanklooien en de ruimte krijgen om zelf ideeën te ontwikkelen centraal. Geen voorgekookte projecten die stap voor stap gevolgd moeten, maar ruimte voor fantasie, verbeelding en creativiteit. Klooi jij mee?

Mode & rap (8 t/m 12 jaar)

Waar droom jij over? In deze workshop komen fantasie en magie tot leven in kleding en muziek. Ontwerp je eigen outfit of maak een rap of spoken word.



Dinsdag 28 december 13:00 – 15:30 @Bieb3000

Woensdag 29 december 13:00 – 15:30 @Bieb3000

Trek voor deze workshop kleren aan die vies mogen worden! Woensdag 29 december om 15:30 eindpresentatie met beide groepen samen.

Crappy Robots (9 t/m 12 jaar)

Wie bouwt de gekste robot? In deze workshop bouw je een eigen robotje en doe je mee aan je eerste battle! De techniek leer je spelenderwijs. Ouders mogen ook meedoen!

Donderdag 30 december 13:00 – 15:30 @Bieb3000

Fashion department (meiden 10 t/m 15 jaar)

Duik in een grote stapel kleren, schoenen en accessoires en maak daarbij je eigen modebeeld! Je gaat op zoek naar de juiste materialen en technieken om er je eigen draai aan te geven. Lekker over de top of echt voor op straat.

Donderdag 6 januari 13:00 – 15:30 @Timmerhuis

Urban streetstyle (6 t/m 12 jaar)

Maak een kunstwerk voor de wijk! Maak je eigen ontwerp voor op een grote vlag, die ook echt aan vlaggenstokken in Presikhaaf komt te hangen. Ook kun je je eigen ontwerp op een t-shirt drukken en mee naar huis nemen.



Dinsdag 4 januari 13:00 – 15:30 @Bieb3000

Woensdag 5 januari 13:00 – 15:30 @Bieb3000

Geluidsmachine (9 t/m 12 jaar)

Gekke geluiden maken met een bewegende geluidsmachine. In deze workshop bouw je met hout, tandwielen en elastiek je eigen geluidsmachine!

Woensdag 5 januari 13:00 – 15:30 @Timmerhuis

Donderdag 6 januari 9:30 – 12:00 @Rozet Presikhaaf

Donderdag 6 januari 13:00 – 15:30 @Bieb3000

Vrijdag 7 januari 9:30 – 12:00 @Makercosmos

Vrijdag 7 januari 13:00 – 15:30 @Makercosmos

Gratis workshops door de stad

Kom klooien in de kerstvakantie!

Aanmelden via: klooilab@rozet.nl

Laat ons weten wie er komen (naam + leeftijd)

en voor welke workshop(s) er is gekozen (dag + tijd)





Bieb3000: Hisveltplein 21 – Presikhaaf

Timmerhuis: Akkerwindestraat 29

Makercosmos: Coehoornstraat 17 – Arnhem Centrum

Rozet Presikhaaf: Laan van Presikhaaf 7

