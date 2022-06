Trots-expositie in De Laar

Op woensdag 29 juni is de expositie ‘Trots in De Laar’ in het wijkcentrum De Laarhof geopend. Senioren uit De Laar en vijfenveertig kinderen uit groep 8 van basisschool De Expeditie werden uitgedaagd om na te denken over waar zij trots op zijn. HUMINT Solutions ontwikkelde het programma en Melody Toering leidde de activiteiten. Het project kwam tot stand dankzij steun van Team Leefomgeving De Laar – Elden & Rozet.

Meer kunnen dan je denkt

Projectleider Melody: ‘Waar wij naar op zoek gingen met de deelnemers was niet zozeer datgene wat al op hun socials of CV staat, maar kennis of vaardigheden waar zij zichzelf nog niet zo bewust van zijn.’ Melody geeft het verhaal van Ronald als voorbeeld. Hij werkte meer dan 12 jaar op lijndiensten voordat hij zijn droombaan als buschauffeur op de Hoge Veluwe kreeg. Melody: ‘Iemand anders had misschien al opgegeven, maar Ronald bereidde zich alvast voor door te studeren. Onbewust trainde hij hiermee zijn geduld en doorzettingsvermogen. Zulke kwaliteiten die ontstaan, juist door de weg ernaartoe, die mogen ook meer herkend worden. Want trots gaat niet over naast je schoenen lopen, maar weten wat je in huis hebt. En dat is, zeker voor de jeugd van nu, belangrijk voor hun zelfvertrouwen.’

Expositie

De senioren gingen in gesprek met de kinderen over hun trots, die hier vervolgens tekeningen over maakten. De expositie ‘Trots in De Laar’ toont de verhalen, gesprekken tussen jong en oud en de resultaten van de leerlingen. Ook zijn de portretten te zien die de Arnhemse fotografe Valerie Spanjers maakte van de deelnemers. Het boekje met de verhalen en foto’s is via deze link te bekijken: Trots in de Laar by HUMINT Solutions – Issuu

De expositie hangt tot en met augustus in De Laarhof, huiskamer van de wijk, achter de sporthal aan Brabantweg 115. Vanaf september zal hij in het Rozetje hangen in basisschool De Expeditie en weer later is de tentoonstelling ook te bezichtigen in Rozet aan de Kortestraat.

