Vergeten fietsen krijgen tweede leven voor kansarme kinderen

Twee jaar geleden is Rotaryclub Arnhem-Oost* gestart met het ‘Vergeten fietsen-project’, met als doel om vergeten fietsen een tweede leven te gunnen. Arnhemmers hebben daar massaal op gereageerd. ‘Tot heden hebben wij meer dan 750 vergeten fietsen mogen ophalen en daar zijn wij zeer blij mee. En niet alleen wij zijn blij met dit mooie resultaat, het zijn vooral de kansarme gezinnen en hun kinderen, die wij blij hebben mogen maken met uw gedoneerde fietsen. En daar doen wij het voor!’ aldus de Rotary Club.

Stichting Leergeld

Maar, er is meer nodig. Stichting Leergeld liet weten dat zij nog heel veel gerenoveerde fietsen kunnen gebruiken om kansarme gezinnen en hun kinderen daarmee uit hun isolement te kunnen halen. Want fietsen betekent vrijheid en daarmee de kans om op een betere manier deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dus gaat de Rotaryclub Arnhem-Oost door met dit succesvolle project en daarbij is uw om vergeten fietsen te blijven doneren natuurlijk onontbeerlijk.

‘En ja, die ene fiets die al jaren bij u in de schuur of garage staat en niet of nauwelijks meer wordt gebruikt, die “weesfiets” willen wij graag bij u komen ophalen. En dat mogen natuurlijk ook kinderfietsen zijn. Wij zorgen er dan voor, dat uw fiets wordt opgeknapt en daar waar nodig gerepareerd en geven hem daarmee in samenwerking met Stichting Leergeld weer een tweede leven. Hoe mooi is dat!’

Meer weesfietsen altijd welkom!

Neem contact op met de Rotary club en zij maken een afspraak om de vergeten fiets op te halen. Laat weten om wat voor soort fiets het gaat en in wat voor staat de fiets momenteel verkeert. Het mogen heren- en dames fietsen zijn en natuurlijk ook kinderfietsen. Stuur liefst ook even een foto van de fiets mee. En vergeet niet om ook telefoonnummer en adres door te geven. Dat maakt het leggen van het contact en het inplannen van de route voor de Rotary club een stuk gemakkelijker.

Mail naar: vergetenfietsen@outlook.com

*Rotary zet zich vooral in voor goede doelen en doet dit zowel lokaal, nationaal als internationaal. Voor meer informatie: www.rotary.nl

Reacties