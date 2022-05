Vier het Suikerfeest Muzikaal in Winkelcentrum Presikhaaf

Aankomende zaterdag 7 mei, onder de koepel van winkelcentrum Presikhaaf tussen 12:00 – 13:00 uur, organiseren samenwerkende partners ‘Vier het Suikerfeest Muzikaal’ – een verzoenende, verbindende en muzikale ontmoeting.

Iedereen is vlak voor het middaguur welkom. Het programma start om 12.00 uur met een concert van een aantal docenten/musici van EL ELE Dans en Muziekschool. Om 13.00 uur sluiten we het programma af en daarna is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

EL ELE Dans & Muziekschool en Stichting Vitanos

en ‘Proef de Kerst Muzikaal’ zijn sinds 2015 elk jaar terugkerende projecten in Presikhaaf. Beiden zijn een initiatief van EL ELE Dans & Muziekschool en Stichting Vitanos. Bij deze gelegenheden gaat het o.a. om verbinding, verzoening en omkijken naar elkaar, thema’s die vandaag de dag ook erg belangrijk zijn. Door elkaars feesten te vieren en mensen van verschillende levensovertuigingen bij elkaar te brengen, hopen wij op een toekomst die wij samen mogen en willen delen.

Elk jaar is er een andere locatie en worden er andere wijkpartner(s) bij betrokken. Deze keer is het een mooie samenwerking met stichting Samra en Winkelcentrum Presikhaaf. Wij krijgen hierbij steun van cultuurmakelaar Rozet, Team Leefomgeving Presikhaaf en Wijkplatform Presikhaaf.

Welkom!

Meer informatie over de organisaties kunt u vinden op de websites:

www.elele.nl

www.vitanos.nl

www.stichtingsamra.nl

Wij zien u graag op zaterdag 7 mei.

