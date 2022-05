Zijden draadje: Arnhemse zorgjournalist belandt zelf op IC met corona

Het verhaal van coronapatiënt Leendert Douma en zijn zorgverleners.

Sinds de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) beloopt het aantal besmettingen in Nederland zo’n 8 miljoen. Daarvan zijn er circa 108.000 personen in het ziekenhuis opgenomen. Leendert Douma was één van hen. In december 2020 wordt hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Pas in maart 2021 komt hij weer definitief thuis. Het boek Zijden draadje is een reconstructie van de rollercoaster die hij en zijn gezin in die maanden hebben beleefd.

Vanaf het begin volgde journalist Leendert Douma de coronacrisis op de voet. Dat is logisch, want gezondheidszorg is zijn specialisme en hij is kind aan huis in ziekenhuizen en zorginstellingen. Toen raakte hij zelf besmet en werd na twee weken met bloedspoed opgenomen, zijn zuurstofopname was gehalveerd. ‘Uw man is heel erg ziek, we weten niet of hij het gaat halen’, zei de arts tegen Leenderts vrouw toen Leendert op de intensive care aan de beademing lag. Leendert overleefde, maar werd een van de vele ‘langliggers’ op de ic. De artsen wisten zich geen raad.

Wat maakten deze coronapatiënten mee? Hoe was dit voor hun naasten? Voor hun artsen, verpleegkundigen en alle andere behandelaars? Leendert geeft een inkijk in de tijd waarin hij zweefde tussen leven en dood en de periode daarna, waarin hij moest werken aan zijn revalidatie. Hij interviewde de mensen die hem hielpen en die zijn leven redden: van huisarts tot ambulanceverpleegkundige, van IC-arts tot fysiotherapeut, van neuroloog tot logopedist. Fotograaf Gerard Scheers portretteerde hen. Leenderts vrouw Hester van de Grift, die illustrator is, schetste haar ervaringen.

Dit boek is niet alleen een verslag van een gruwelijke tijd, maar geeft ook alle hulpverleners en betrokkenen een gezicht en een stem. Het is een stukje recente geschiedenis en geeft een uniek beeld van corona in de tweede golf.

Boekpresentatie

Op vrijdagavond 20 mei, tussen 20.00 en 21.15 uur, is er een boekpresentatie in Rozet, Kortestraat 16, Arnhem. Journalist Edwin Verdurmen zal Leendert Douma en enkele zorgverleners interviewen. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zal een exemplaar van ‘Zijden draadje’ in ontvangst nemen.

Er zijn geen kosten aan de avond verbonden maar het is wel noodzakelijk om je via Rozet aan te melden.

